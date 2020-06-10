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حوادث

تجار المضروب.. ضبط مصنع ملابس ينتج كمامات مغشوشة بالمنوفية.. صور

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:45 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن المنوفية، من ضبط المدير المسئول عن مصنع ملابس جاهزة لقيامه بتصنيع كمامات من القماش بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة وعدم حمل سجل صناعى.

 وعثر بداخل المصنع على (19) ماكينة خياطة أنواع مختلفة و (5) مقص كهربائى و(8) ترابيزة مكواة و (50) كرتونة (خيط) بكل كرتونه عدد (12) بكرة خيط ألوان مختلفة و(20) كرتونة أستك بكل كرتونه (30) كيس أستك لزوم تصنع الكمامات  و(25) توب قماش قطن ليكرا لزوم تصنيع الكمامات ألوان مختلفة و(7500) كمامة منتج نهائى مصنعة ومعبأ فى أكياس معده للتوزيع و (5000) كمامة تحت التصنيع و(10000) أستيكر ألوان وأنواع مختلفة.

 ورد تقرير التفتيش الصيدلى بأن الكمامات غير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية.
   
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تجار المضروب.. ضبط مصنع ملابس ينتج كمامات مغشوشة بالمنوفية.. صور
تجار المضروب.. ضبط مصنع ملابس ينتج كمامات مغشوشة بالمنوفية.. صور
تجار المضروب.. ضبط مصنع ملابس ينتج كمامات مغشوشة بالمنوفية.. صور
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