6 نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات لمواجهة كورونا

قدّم الدكتور خالد أبو شنب، وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة نصائح لطلاب الثانوية العامة المقرّر بدء امتحاناتهم يوم 21 يونيو وسط إجراءات احترازية مُشددة.
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وأضاف أستاذ المناعة خلال تصريحاته لـ "صدى البلد" يجب علي جميع طلاب الثانوية العامة الاهتمام الفترة الحالية بالغذاء الغني بفيتامينات مثل الخضروات والفواكه لزيادة المناعة عند الطلاب والابتعاد عن الوجبات السريعة.
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وأشار الدكتور خالد إلى أنه في أيام الامتحانات يجب علي جميع الطلاب الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية منذ خروج الطالب من المنزل ولابد من استخدام الكمامة والهاند جيل او الكحول بشكل مستمر وعدم التزاحم في المواصلات او امام المدرسة ونوه علي الالتزام بعدم استخدام أدوات الغير من الزملاء مثل القلم أو ما شابه .
وحذّر أبو شنب من المراجعة بين الطلاب بعد فترة الامتحان أمام المدرسة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي إذا لزم الأمر.
وأشاد بدور وزارة التربية والتعليم في الإجراءات التي وضعتها لحماية الطلاب .
وأكد أن الحالة النفسية مهمة للغاية لطلاب الثانوية العامة ويجب علي الأسرة تقديم النصائح بشكل مستمر وعدم توتر الأبناء من طلاب الثانوية العامة لأن التوتر يضعف المناعة ويجعل الطالب أقل تركيزًا مما يؤدي إلي الرسوب في الامتحانات .