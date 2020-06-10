6 نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات لمواجهة كورونا

لطلاب الثانوية العامة المقرّر بدء امتحاناتهم يوم 21 يونيو وسط إجراءات احترازية مُشددة.

قدّم الدكتور خالد أبو شنب، وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس ، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة نصائحالمقرّر بدء امتحاناتهم يوم 21 يونيو وسط إجراءات احترازية مُشددة.





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طلاب الثانوية العامة الاهتمام الفترة الحالية بالغذاء الغني بفيتامينات مثل الخضروات والفواكه لزيادة المناعة عند الطلاب وأضاف أستاذ المناعة خلال تصريحاته لـ "صدى البلد" يجب علي جميعالاهتمام الفترة الحالية بالغذاء الغني بفيتامينات مثل الخضروات والفواكه لزيادة المناعة عند الطلاب والابتعاد عن الوجبات السريعة.





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وأشار الدكتور خالد إلى أنه في أيام الامتحانات يجب علي جميع الطلاب الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية منذ خروج الطالب من المنزل ولابد من استخدام الكمامة والهاند جيل او الكحول بشكل مستمر وعدم التزاحم في المواصلات او امام المدرسة ونوه علي الالتزام بعدم استخدام أدوات الغير من الزملاء مثل القلم أو ما شابه .





وحذّر أبو شنب من المراجعة بين الطلاب بعد فترة الامتحان أمام المدرسة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي إذا لزم الأمر.





وزارة التربية والتعليم في الإجراءات التي وضعتها لحماية الطلاب . وأشاد بدورفي الإجراءات التي وضعتها لحماية الطلاب .





طلاب الثانوية العامة لأن التوتر يضعف المناعة ويجعل الطالب أقل تركيزًا مما يؤدي إلي الرسوب في الامتحانات . وأكد أن الحالة النفسية مهمة للغاية لطلاب الثانوية العامة ويجب علي الأسرة تقديم النصائح بشكل مستمر وعدم توتر الأبناء منلأن التوتر يضعف المناعة ويجعل الطالب أقل تركيزًا مما يؤدي إلي الرسوب في الامتحانات .



