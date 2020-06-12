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حوادث

بالحبة القاتلة .. انتحار فتاة وإصابة شاب بتسمم فسفورى بالبحيرة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:21 ص
جثة
جثة
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جمالات الدمنهورى

لقيت فتاة مقيمة بحي أبو الريش بدمنهور مصرعها كما أصيب شاب مقيم بقرية شبرا النونة بمركز ايتاى البارود بحالة تسمم فسفورى إثر تناولهما الحبة القاتلة من حبوب حفظ الغلال وتم نقل الجثة بمشرحة المستشفى المركزى بايتاى البارود..ونقل المصاب لقسم السموم بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغان الأول من قسم شرطة دمنهور يفيد بوصول "دينا. ح. ع 20 سنه" مقيمة بحى ابو الريش بمدينة دمنهور التعليمى  ادعاء تناول قرص غله.

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وتوفيت بعد عمل الاسعافات الاوليه والفحوصات بمستشفى إيتاى البارود المركزى وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركز


وكان البلاغ الثانى من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوصول "محمد. ر.ن ٣٠سنة" مقيم بقرية شبرا النونة لقسم السموم بالمستشفى المركزى مصاب بحالة تسمم فسفورى اثر تناوله الحبة السوداء من حبوب حفظ الغلال .


وتم اتخاذ كافة الإجراءات العلاجية لإسعافه

وجارى استكمال بروتوكول العلاج وجارى بقسم السموم.. وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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