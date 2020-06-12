سياحة البحر الأحمر: فحص 6 فنادق جديدة بالغردقة ومرسى علم لاستقبال السائحين

أعلنت منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، أن لجان التفتيش علي الضوابط والاشتراطات قامت بمعاينة وفحص 6 فنادق جديدة بمدن الغردقة ومرسي علم، استعدادا لتسليمها شهادة السلامة والصحة لاستقبال السياح.
وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن لجان التفتيش قامت بتفتيش علي 3 فنادق بالغردقة و3 في مرسي علم، مؤكدة أن أعمال التفتيش تمت بدقه عالية تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء .
وأعلنت مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، أن إجمالي الفنادق السياحية التي تسلمت شهادات الصحةً والسلامة لاستقبال سياحة بعد معاينة لجان وزارة السياحة 72 فندق سياحي بمدن البحر الأحمر .
وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن من بين تلك الفنادق 41 فندق سياحي تم تسليمه الشهادات قبل عيد الفطر المبارك واستقبلوا بالفعل سياحة داخلية في البداية بنسبة 25 %، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء.
وتابعت أن جميع المنشآت التي تسلمت شهادة الصحة السلامة تسلمتها عقب ايفاد لجان فحص وتفتيش للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط التي اقرها مجلس الوزراء، مؤكدا أن اللجان تقوم بالفحص بدقة متناهية وتتأكد من توافر وتنفيذ جميع الضوابط وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار.