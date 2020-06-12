سياحة البحر الأحمر: فحص 6 فنادق جديدة بالغردقة ومرسى علم لاستقبال السائحين

أعلنت منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر ، أن لجان التفتيش علي الضوابط والاشتراطات قامت بمعاينة وفحص 6 فنادق جديدة بمدن الغردقة ومرسي علم، استعدادا لتسليمها شهادة السلامة والصحة لاستقبال السياح.









وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر ، أن لجان التفتيش قامت بتفتيش علي 3 فنادق بالغردقة و3 في مرسي علم، مؤكدة أن أعمال التفتيش تمت بدقه عالية تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء .









وأعلنت مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، أن إجمالي الفنادق السياحية التي تسلمت شهادات الصحةً والسلامة لاستقبال سياحة بعد معاينة لجان وزارة السياحة 72 فندق سياحي بمدن البحر الأحمر .









وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن من بين تلك الفنادق 41 فندق سياحي تم تسليمه الشهادات قبل عيد الفطر المبارك واستقبلوا بالفعل سياحة داخلية في البداية بنسبة 25 %، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء.







