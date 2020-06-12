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الزراعة: اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الثروة الداجنة ونستعد للتصدير.. فيديو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:41 م
الثروة الداجنة
الثروة الداجنة
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شيرين عادل
قالت  الدكتورة حنان المنشاوى رئيس الإدارة المركزية  للإنتاج الحيوانى بوزراة الزراعة ، إن مصر قاربت من تحقيق الإكتفاء الذاتى من الثروة الداجنة.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية  للإنتاج الحيوانى بوزراة الزراعة خلال استضافتها ببرنامج صباحنا مصرى ، ان الدولة تعكف الآن على تدشين 14 مشروع  ضخم للثروة الداجنة.

وأكدت الدكتورة حنان  المنشاوى، ان الثروة الداجنة من أهم الموارد الحيوانية وتشهد إقبالأ كبيرأ من المستهلكين، مشيرة إلى أنه بمجرد انتهاء من سد الإحتياجات الخاصة ب الثروة الداجنة سنبدأ ب عملية التنصنيع والتصدير .. 

وأوضحت أن تحقيق الإكتفاء الذاتى من الدواجن يتطلب توفير قاعدة بيانات صحيحة لإتخاذ القرارات الصائبة فى الوقت المناسب .

 وتابعت الدكتورة حنان  المنشاوى رئيس الإدارة المركزية  للإنتاج الحيوانى بوزراة الزراعة  أن توفير  قاعدة بيانات تتطلب بذل مجهود ولكنه يؤتى ثماره ب النفع على الثروة الداجنة فى مصر .

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