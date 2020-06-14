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فن

أخبار الفن | تحول جذري في حياة ابنة رجاء الجداوي.. وفاة شقيق نورا وبوسي.. حقيقة بوستر مسلسل الاختيار 2

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:24 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

سيطرت حالة خاصة على حياة أميرة مختار - ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، كانت بمثابة تحول جذري، وذلك بعد المعاناة الشديدة التي تواجهها والدتها أمام فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الآونة الأخيرة بعد عرض الحلقات الأولى للجزء الثاني من مسلسل «رامي» للممثل الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف، وبمشاركة الممثل الهارب عمرو واكد، وممثلة الفلام الإباحية ميا خليفة. 

نشر الفنان شريف منير، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه مع ابنتيه (فريدة وكاميليا) بعد الهجوم الذي تعرضتا له، على خلفية صورتهما على انستجرام. 

حالة كبيرة من الجدل أثيرت، بعد تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، صورة للفنان كريم عبد العزيز، بطل مسلسل «الإختيار 2» يظهر فيها بزي طيار، وعليها اسم المسلسل، مرددين أنه بوستر المسلسل. 

أعلنت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، عن وفاة محمد قدري شقيق الفنانة المعتزلة نورا والفنانة بوسي، ولم تكشف عن تفاصيل الوفاة. 

خضعت لينا - ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، لجلسة تصوير جديدة، نشرها أحد المصورين الفوتوغرافيين، عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، وشاركتها لينا عبر خاصية القصص (ستوري). 

أعلن المنتج تامر مرسي، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن مسلسل جديد يجمع بين الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، يحمل اسم «نسل الأغراب» للعرض في الموسم الرمضاني 2021. 
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