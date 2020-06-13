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فن

بسبب كورونا.. تحول جذري في حياة ابنة رجاء الجداوي

السبت 13/يونيو/2020 - 05:05 م
رجاء الجداوي وابنتها
رجاء الجداوي وابنتها
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سعيد فراج
سيطرت حالة خاصة على حياة أميرة مختار - ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، كانت بمثابة تحول جذري، وذلك بعد المعاناة الشديدة التي تواجهها والدتها أمام فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 


وسادت منشورات الدعاء والتقرب إلى الله عبر الحساب الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لـ ابنة رجاء الجداوي، وأخرى تعبر عن الحزن، عكس ما كانت عليه في حياتها الطبيعية، قبل إصابة «الجداوي» بالفيروس.

كانت أميرة مختار - ابنة رجاء الجداوي، شاركت منشورًا مؤثرًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قدمت فيه الدعوات لوالدتها، بالشفاء من فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

وجاء في منشور ابنة رجاء الجداوي، عبر فيسبوك: «يارب بيدك كل شئ .. فأمر أن يزول هذا الوباء»، وذلك بعد إعلان إيجابية المسحة الثانية من والدتها، وانتظار شفائها من الفيروس المستجد. 

وأثبتت نتائج مسحة فيروس كورونا التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي، إيجابية إصابتها، واستمرار تواجد نسبة من الفيرس في جسدها، على أن تجري مسحة جديدة بعد 72 ساعة للتأكد من تماثلها للشفاء.

وتعد هذه المسحة الثانية للفنانة القديرة رجاء الجداوى بعدما أجرت المسحة الأولى 27 مايو الماضي وأثبتت إيجابيتها، لتدهور حالتها فجر الثاني من يونيو الجاري، لتنتقل على إثرها للعناية المركزة.

وكشفت مصادر طبية بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بـ محافظة الإسماعيلية عن تلقي الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، جرعتين من بلازما المتعافين من كورونا هي وآخر، كان أولها مساء السبت، وتلقت الجداوي، الجرعة الثانية، صباح الأحد 7 يونيو، وبدأت الفنانة في التحسن التدريجي بعد تلقيها الجرعة.

كانت الفنانة رجاء الجداوي، اكتشفت إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، يوم السبت 23 مايو الماضي، ودخلت على إثرها إلى مستشفى العزل بـ أبو خليفة في الإسماعيلية، تزامنًا مع عيد الفطر المبارك. 
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