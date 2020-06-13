بسبب كورونا.. تحول جذري في حياة ابنة رجاء الجداوي

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وسادت منشورات الدعاء والتقرب إلى الله عبر الحساب الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لـ ابنة لـ ابنة رجاء الجداوي ، وأخرى تعبر عن الحزن، عكس ما كانت عليه في حياتها الطبيعية، قبل إصابة «الجداوي» بالفيروس.





كانت أميرة مختار - ابنة رجاء الجداوي ، شاركت منشورًا مؤثرًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قدمت فيه الدعوات لوالدتها، بالشفاء من فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.





وجاء في منشور ابنة رجاء الجداوي، عبر فيسبوك: «يارب بيدك كل شئ .. فأمر أن يزول هذا الوباء»، وذلك بعد إعلان إيجابية المسحة الثانية من والدتها، وانتظار شفائها من الفيروس المستجد.

وأثبتت نتائج مسحة فيروس كورونا التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي، إيجابية إصابتها، واستمرار تواجد نسبة من الفيرس في جسدها، على أن تجري مسحة جديدة بعد 72 ساعة للتأكد من تماثلها للشفاء.

