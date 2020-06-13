فستان قصير.. ابنة أحمد الفيشاوي بجلسة تصوير مثيرة للجدل

خضعت لينا - ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، لجلسة تصوير جديدة، نشرها أحد المصورين الفوتوغرافيين، عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، وشاركتها لينا عبر خاصية القصص (ستوري).
وظهرت لينا أحمد الفيشاوي، في الصور، بإطلالة مثيرة للجدل، إذ ارتدت فستان أسود قصير جدًا، بجلسة التصوير التي قامت بها على فوتيه «كرسي» داخل المنزل.
كانت لينا، فجرت مفاجأة قبل أيام، حينما أعلنت عن ابن جديد لوالدها «أحمد الفيشاوي»، من سيدة المانية، ويُدعى «تيتوس»، إذ نشرت صورة لهما، وأعلنت أنه شقيقها.
بدأت القصة، حينما نشرت لينا أحمد الفيشاوي، صورة لها عبر تطبيق انستجرام، منذ أسبوع ظهرت فيها مع الطفل الألماني «تيتوس» وتعلن أنه شقيقها من أبيها الفنان أحمد الفيشاوي.
وعلقت لينا الفيشاوي، على الصورة آنذاك، قائلة: «هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي ، أنا سعيدة جدًا لأنني أخيرًا لي اخ في حياتي وأن أكون قادرة على صنع ذكريات معه - أحبك كثيرًا تيتوس، لا استطيع الانتظار لرؤيتك قريبا».
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