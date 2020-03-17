AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد ظهورها شبه عارية.. صورة مثيرة لـ لينا أحمد الفيشاوي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:20 م
لينا الفيشاوى ووالدها
لينا الفيشاوى ووالدها
Advertisements
سعيد فراج
قامت لينا، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، بتغيير صورتها الشخصية عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، بوضع صورة أرجل فتاة وتخفي وجهها، ولم يتبين إن كانت هذه الصورة لها أم لفتاة أخرى. 

وأثارت لينا أحمد الفيشاوي، الجدل بهذه الصورة، إذ تواصل خلال الأيام الأخيرة نشر صورها وفيديوهاتها المثيرة للجدل، فقد ظهرت قبل أيام شبه عارية أيضًا، بعد ظهورها نص عارية قبل أشهر قليلة. 

كانت "لينا"، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، قد صدمت والدها مجددًا، بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، وظهرت فيها شبه عارية، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها.

وتبين من الصورة التي نشرتها "لينا" أنها متواجدة في القاهرة خلال الفترة الحالية، بعد فترة من عدم تمكنها من المجيء إلى مصر بسبب منعها من السفر بحكم قضائي لوالدها، ولكن بعد إلغاء هذا الحكم وتمكن الابنة من العودة إلى القاهرة، تجاهلت زيارة والدها لتصدمه مرة أخرى وتزداد العلاقة سوءًا.

كانت محكمة جنح الدقي قد عاقبت الفنان أحمد الفيشاوي بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه وإلزامه بدفع 20001 جنيه تعويضا و50 جنيها مصاريف المحاماة لامتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي فى الدعوى المقامة من محاميها شعبان سعيد.

يذكر أن محكمة الأسرة بالخليفة عاقبت الفنان أحمد الفيشاوى فى وقت سابق بالحبس شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا أحمد الفيشاوى لمدة سنة مما دفع والدتها إلى إقامة دعوى أمام المحكمة تقاضى فيها مطلقها أحمد الفيشاوي.

وكان شعبان سعيد، محامى لينا ابنة أحمد الفيشاوى، أقام دعوى عن هند الحناوى، مطلقة أحمد الفيشاوى، أمام المحكمة يطالب فيها بدفع مبلغ 234 ألف جنيه قيمة نفقة متجمدة للابنة والصادر بها حكم نهائى ونافذ بعدما امتنع أحمد الفيشاوى عن سدادها لمدة سنة.
بعد ظهورها شبه عارية.. صورة مثيرة لـ لينا أحمد الفيشاوي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس الفنان أحمد الفيشاوي سنة بسبب عدم إنفاقه على ابنته لينا

بعد حبس أحمد الفيشاوي سنة.. محامي ابنته: كده كده هيدفع

نجوم في ساحات المحاكم.. حبس مجدي عبدالغني وعمرو واكد وأحمد الفيشاوي وخالد مرعي.. والتهم مخدرات وتهرب ضريبي ونفقة وميراث

احتفلت ولم تعلق.. لينا أحمد الفيشاوي تتجاهل حكم حبس والدها

بعد صورتها المثيرة.. لينا أحمد الفيشاوي تنشر صورة جديدة

بعد ظهورها شبه عارية.. أول صور لـ لينا أحمد الفيشاوي

ترشيحاتنا

3 أشهر .. وقف تصدير الكحول والماسكات الجراحية

رئيس نادي ريال مدريد في العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا

أخبار النادي الأهلي.. ضربة موجعة للفريق بسبب كورونا.. هدم مدرج التتش

عاكف المغربي: المركزي ألزم البنوك بتأجيل سداد أقساط القروض 6 أشهر.. فيديو

بسبب كورونا.. أزمة جديدة بين الجيش الأمريكي وكوريا الشمالية

فضل قراءة سورة الملك قبل النوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعتمد على الهاف ستومك... 20 إطلالة كاجوال لـ دينا الشربيني

بعد انفصالها.. أول صورة لـ أنغام بالأحمر

بسبب كورونا.. أزمة جديدة بين الجيش الأمريكي وكوريا الشمالية