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فن

بعد صورها المثيرة .. لينا أحمد الفيشاوي تتجه إلى احتراف الرقص

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:06 م
لينا أحمد الفيشاوى
لينا أحمد الفيشاوى ووالدها
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سعيد فراج
قامت لينا أحمد الفيشاوي، بتحديث معلوماتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، لتكتب إنها ممثلة ومغنية وراقصة وكاتبة.

ما فعلته لينا أحمد الفيشاوي، جاء رغم عدم احترافها حتى الآن، لكنها أكدت النية حول اتجاهها لاحتراف الرقص والفن. 

كانت "لينا"، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، قد صدمت والدها مجددًا، بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، وظهرت فيها شبه عارية، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها.

وتبين من الصورة التي نشرتها "لينا" أنها متواجدة في القاهرة خلال الفترة الحالية، بعد فترة من عدم تمكنها من المجيء إلى مصر بسبب منعها من السفر بحكم قضائي لوالدها، ولكن بعد إلغاء هذا الحكم وتمكن الابنة من العودة إلى القاهرة، تجاهلت زيارة والدها لتصدمه مرة أخرى وتزداد العلاقة سوءًا.

كانت محكمة جنح الدقي قد عاقبت الفنان أحمد الفيشاوي بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه وإلزامه بدفع 20001 جنيه تعويضا و50 جنيها مصاريف المحاماة لامتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي فى الدعوى المقامة من محاميها شعبان سعيد.

يذكر أن محكمة الأسرة بالخليفة عاقبت الفنان أحمد الفيشاوى فى وقت سابق بالحبس شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا أحمد الفيشاوى لمدة سنة مما دفع والدتها إلى إقامة دعوى أمام المحكمة تقاضى فيها مطلقها أحمد الفيشاوى.

وكان شعبان سعيد، محامى لينا ابنة أحمد الفيشاوى، أقام دعوى عن هند الحناوى، مطلقة أحمد الفيشاوى، أمام المحكمة يطالب فيها بدفع مبلغ 234 ألف جنيه قيمة نفقة متجمدة للابنة والصادر بها حكم نهائى ونافذ بعدما امتنع أحمد الفيشاوى عن سدادها لمدة سنة.
بعد صورها المثيرة .. لينا أحمد الفيشاوي تتجه إلى احتراف الرقص
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