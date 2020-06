من سيدة ألمانية.. تفاصيل ظهور ابن جديد لـ أحمد الفيشاوي

View this post on Instagram

مفاجأة جديده تلاقاها أحمد الفيشاوي وفجرتها طليقته هند الحناوي وابنته و هي ظهور الطفل " تيتوس أحمد الفيشاوي" بعمر ال7-8 سنوات تقريباً وقيل أنه ابنه من زواجه الثالث من سيدة ألمانية اسمها دنيس ولمان. لكن السؤال الآن، كيف ظهرت هذه السيدة بعد كل هذه السنوات؟