من سيدة ألمانية.. تفاصيل ظهور ابن جديد لـ أحمد الفيشاوي

كشف المحامي شعبان سعيد محامي لينا الفيشاوي عن ظهور ابن جديد يدعى تيتوس للفنان أحمد الفيشاوي.





وقال شعبان سعيد في لقاء له مع برنامج "ET بالعربي" إنه تلقى مكالمة هاتفية من سيدة ألمانية تدعى دينيس ولمان تطلب فيها أن يتولى لها قضية إثبات نسب لفتى صغير يدعى تيتوس من الفنان أحمد الفيشاوي.





وأضاف سعيد أن تيتوس ولينا ابنة الفيشاوي الكبرى كانا على صلة منذ فترة، موضحا أنه ينتظر أوراق إثبات النسب التي تمتلكها السيدة الألمانية.





وكانت لينا الفيشاوي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، قد خرجت عن صمتها هي ووالدتها هند الحناوي، وقررا نشر صور عائلية لطفل يبلغ من العمر 8 ‏سنوات واسمه "تيتوس" الفيشاوي، وقالتا إنه "أخ غير شقيق" لـ لينا.‏

ونشرت هند الحناوي عبر حسابها على "انستجرام " صورة لابنتها لينا وأخيها.

وعلقت: "لينا الفيشاوي وتيتوس الفيشاوي، صورة ‏قديمة من يونيو 2019، ننتظر رؤيتك في يوليو 2020".

يذكر أن الظهور الأول لاسم "تيتوس" ابن أحمد الفيشاوي يعود إلى العام الماضي بعد تداول صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ‏والحديث عن كونه ابن أحمد الفيشاوي من زوجته السابقة الألمانية دينيس وولمان.



