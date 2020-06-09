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فن

كريم عبد العزيز يقترب من بطولة مسلسل الاختيار 2

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:17 م
أمير كرارة - كريم
أمير كرارة - كريم عبد العزيز
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محمد نبيـل
أكدت مصادر خاصة داخل شركة سينرجي أن الاتفاق مع النجم كريم عبد العزيز لبطولة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار دخل مراحله النهائية.

أعلنت قناة ON عن طرح الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار 2"،  عبر شاشتها، خلال الموسم الرمضاني المقبل، عام 2021.

يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "الاختيار" خلال الموسم الحالي، وتصدره لمواقع التواصل الاجتماعي، وحصوله على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى عن عرض مسلسل هجمة مرتدة، للنجوم أحمد عز وهند صبرى وماجدة زكى وصلاح عبد الله، بموسم دراما رمضان 2021، عبر قنوات المتحدة.

والمسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة، خاصة وأنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك فى بطولته هشام سليم ومحمود البزاوى وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة ومايان السيد وخالد أنور وآخرون.

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