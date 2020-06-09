كريم عبد العزيز يقترب من بطولة مسلسل الاختيار 2

أكدت مصادر خاصة داخل شركة سينرجي أن الاتفاق مع النجم كريم عبد العزيز لبطولة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار دخل مراحله النهائية.

أعلنت قناة ON عن طرح الجزء الثاني من مسلسل " الاختيار 2"، عبر شاشتها، خلال الموسم الرمضاني المقبل، عام 2021.





يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "الاختيار" خلال الموسم الحالي، وتصدره لمواقع التواصل الاجتماعي، وحصوله على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.



