أولمبياكوس كوكا يفوز على أريس في الدوري اليوناني

حقق فريق أولمبياكوس، والذي يلعب بصفوفه المحترف المصري أحمد حسن كوكا، انتصارًا هامًا على حساب نظيره نادي أريس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري اليوناني"مرحلة تحديد البطل".





كوكا لم يشارك في المباراة أساسيا، لكنه حل بديلا في الدقيقة 53، بدلًا من المغربي يوسف العربي، ولم يستطع تسجيل أي أهداف، ليكتفي بالمشاركة في المباراة فقط.





يذكر أن كوكا يلعب بصفوف نادي أولمبياكوس معارًا من نادي براجا البرتغالي لمدة 6 أشهر.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي أولمبياكوس للنقطة 72 في المركز الأول، بينما توقف رصيد نادي أريس عند 37 نقطة في المركز الخامس.