AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أولمبياكوس كوكا يفوز على أريس في الدوري اليوناني

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:06 ص
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
حقق فريق أولمبياكوس، والذي يلعب بصفوفه المحترف المصري أحمد حسن كوكا، انتصارًا هامًا على حساب نظيره نادي أريس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري اليوناني"مرحلة تحديد البطل".

كوكا لم يشارك في المباراة أساسيا، لكنه حل بديلا في الدقيقة 53، بدلًا من المغربي يوسف العربي، ولم يستطع تسجيل أي أهداف، ليكتفي بالمشاركة في المباراة فقط.

يذكر أن كوكا يلعب بصفوف نادي أولمبياكوس معارًا من نادي براجا البرتغالي لمدة 6 أشهر.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي أولمبياكوس للنقطة 72 في المركز الأول، بينما توقف رصيد نادي أريس عند 37 نقطة في المركز الخامس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد حسن كوكا يكسر ملل الحجر بهذه الطريقة.. شاهد

بسبب التلاعب بنتائج المباريات.. أولمبياكوس يواجه شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية

زميل أحمد حسن كوكا فى أولمبياكوس يكشف حقيقة رحيله إلى نادي الهلال السعودي

رسميا.. الدوري اليوناني يعود في بداية يونيو.. كوكا وغزال يقتربان من لعب الكرة مجددا

كوكا على رأس قائمة أولمبياكوس لمواجهة باوك بالسوبر اليوناني

الدوري البرتغالي.. سبورتينج لشبونة يفوز على فيريرا..وموريانسي يخسر من ريو آفي

ترشيحاتنا

إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوي

أفضل وقت لأداء صلاة العشاء .. هل تصليها في هذه الساعة؟

تفاصيل جديدة فى مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيًا.. فيديو

بإطلالة عصرية .. شاهد نانسي عجرم في أحدث ظهور

تفاصيل غامضة في واقعة انتحار سوشانت سينج راجبوت نجم بوليوود

شاهد.. جوهرة تشعل أجواء الصيف بالبكينى

AdvertisementS

أخبار النادي الأهلي.. تضارب الأنباء حول رحيل فايلر.. الحصول على توقيع طاهر محمد.. بعد وصلة ردح طويلة بينهما.. شوبير يعلن توصل قناتي النادي والزمالك لاتفاق محايد

إصابة راموس وهازارد ومارسيلو وكارفخال مع ريال مدريد أمام إيبار

بعد وصلة ردح طويلة بينهما.. شوبير يعلن توصل قناتي الأهلي والزمالك لاتفاق محايد

تفاصيل جديدة فى مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيًا.. فيديو

سيف زاهر عن رحيل فايلر: لم ينجح مع الأهلي حتى الآن.. فيديو

أخبار الرياضة | اتفاق قناتي الأهلي والزمالك .. إصابة 4 لاعبين من ريال مدريد .. ونجم المقاولون ينتقل للأحمر

محمد فاروق: لاعبو الزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم من 5 شهور.. فيديو

نموذج يحتذى به.. لاعب الأهلي يعقم شوارع المطرية ..فيديو

بعد أنباء توقيعه للأهلي .. تفاصيل مدة عقد طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب

لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي تنصف الأهلي وتحذر الصفاقسي بسبب أجايي

وزيرا الشباب والإعلام يعلنان تفاصيل عودة النشاط الرياضى.. غدا

تقرير مغربي.. تضارب الأنباء حول رحيل فايلر عن الأهلي وزوجته كلمة السر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير العيش البلدى على البوتاجاز

خلال أيام.. طرح فولكس فاجن ID3 الكهربائية 2021.. صور

بدون أدوية .. 5 وصفات طبيعية لعلاج آلام الدورة الشهرية