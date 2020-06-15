إصابة 3 بينهم شرطيان في إطلاق نار بالعاصمة الروسية موسكو..شاهد

أصيب 3 أشخاص بينهم اثنين من رجال الشرطة في العاصمة الروسية موسكو، خلال حادث إطلاق نار نفذه مجهولون بعد ظهر الاثنين، بحسب وكالة "نوفوستي".





ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية بموسكو قولها إن سيارة أجرة أطلق راكبيها النيران باتجاه رجال الشرطة الذين كانوا يسيرون على الأقدام قرب أحد الفنادق.





وأوضحت أن الحادث أسفر عن إصابة الشرطيين وشخص مدني ثالث، كما فتحت السلطات الروسية تحقيقا جنائيا في الحادث، حيث بدأ فحص كاميرات المراقبة في المنقطة لتتبع المتهمين بإطلاق النار.



