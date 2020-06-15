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برلمان

البرلمان يوافق على تقسيم الدوائر الانتخابية بمجلس الشيوخ

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:50 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشيوخ الذي يناقشه البرلمان في جلسته العامة.

وتنص المادة  3 من مشروع القانون: تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (35) مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بالجدولين المرافقين لهذا القانون.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

كما وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على المادة الثانية ، بـ قانون مجلس الشيوخ ، المتعلقة توزيع المقاعد بين النظامين  الفردي والقائمة.

ونصت المادة (2)على يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

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