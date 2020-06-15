المعركة طويلة وصعبة.. رئيس وزراء لبنان يعلن بدء الحرب على الفساد

أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب بدء الحرب على الفساد في لبنان ، مؤكدا أن المهمة ستكون صعبة، وسط توتر في الشارع اللبناني على خلفية الأوضاع الاقتصادية والسياسية.





وقال دياب في كلمة أمام الهيئات الرقابية :"المعركة طويلة وصعبة، وعلى الرغم من أننا سنتعرض لاتهامات وتخوين وشتائم وسيحاول الفاسدون حماية أنفسهم بالعباءات السياسية والطائفية، لن نوقف المعركة".





وأضاف رئيس الوزراء اللبناني أن الفساد تسبب في وصول لبنان إلى حالة انهيار، مؤكدا أنه لا يمكن أن تبقى إدارة الدولة على وضعها الحالي.





وأشار دياب إلى أن منظومة الفساد أصبحت أقوى من الدولة نفسها، موضحا أن هناك عصابات سرقت ثروات البلاد لمعركة طويلة وصعبة وعلى الرغم من أننا سنتعرض لاتهامات وتخوين وشتائم وسيحاول الفاسدون حماية أنفسهم بالعباءات السياسية والطائفية، لن نوقف المعركة.



