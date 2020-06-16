AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أخبار الحوادث.. الداخلية تداهم مزارع البانجو.. والقضاء الإداري يرفض إيقاف أعمال السبكي السينمائية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:55 م
صدى البلد
Advertisements
محمد زهير - محمد العيسوى
نشر قسم الحوادث في موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية جاء أبرزها كالآتي:


اتهم عامل طبيب بالتسبب في بتر العضو الذكري لنجله الذى يبلغ من العمر شهرا أثناء عمل به عملية ختان باستخدام الليزر مما تسبب له في نزيف بعيادتة وتم نقله علي إثر ذلك بمستشفي الأطفال التخصصي ببنها تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


قضت محكمة القضاء الإدارى برفض دعوى وقف أعمال المنتج محمد السبكى ونشاط شركته وقررت احالة الشق الموضوعى للمفوضين.


لجأ عدد من تجار المواد المخدرة إلى محاولة استغلال الأوضاع فى البلاد ومكافحة فيروس كورونا المنتشر، وقام عدد منهم بزراعة أراضٍ زراعية بالنباتات المخدرة.


في اطار حرص محكمة استئناف القاهرة  علي توفير الرعاية الصحية لموظفيها والجهات التابعة لها في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا ( کوفید-۱۹ ) تقرر اتخاذ عدد من الاجراءات منها:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحاولون استغلال أوضاع البلاد.. بالمدرعات وقوات الأمن المركزي.. الداخلية تداهم مزارع البانجو ..صور

أثناء ختانه.. عامل يتهم طبيبا ببتر العضو الذكرى لنجله بمستشفى في طوخ

استئناف القاهرة تتخذ إجراءات لحماية العاملين والجهات التابعة لها من فيروس كورونا

التصريح بدفن جثة طالب إعدادي بطوخ

الدعوى غير دقيقة.. الإدارى يرفض إيقاف أعمال محمد السبكى السينمائية

ترشيحاتنا

ماجد سامى للخطيب:هل فوز الأهلى بدرع نادى القرن حقيقى أم محسوبية

وزير التعليم ينفي صدور قرار بصرف تعويضات مالية لأسر طلاب الثانوية العامة المتوفين بكورونا

أمريكا تعين سيدة من أصول هندية سفيرة لها في إثيوبيا

لجنة مكافحة كورونا: بروتوكول مصر لعلاج كورونا الأقوى في العالم.. فيديو

بعد غياب 30 يوما.. سعودي يروي قصة وفاة أسرته بالكامل

لعلاج كورونا.. المصرية لتجارة الأدوية تتيح بيع 9 أدوية ومستحضرات خاضعة للمراقبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفري فلوس الصالون .. تعلمي طريقة الباديكير في البيت

بعيدا عن سوء التغذية .. 5 عادات تدمر جهاز المناعة

التمارين الرياضية الأغرب.. أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بالصداع عند الرجال