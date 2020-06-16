أخبار الحوادث.. الداخلية تداهم مزارع البانجو.. والقضاء الإداري يرفض إيقاف أعمال السبكي السينمائية

نشر قسم الحوادث في موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية جاء أبرزها كالآتي:









اتهم عامل طبيب بالتسبب في بتر العضو الذكري لنجله الذى يبلغ من العمر شهرا أثناء عمل به عملية ختان باستخدام الليزر مما تسبب له في نزيف بعيادتة وتم نقله علي إثر ذلك بمستشفي الأطفال التخصصي ببنها تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.









قضت محكمة القضاء الإدارى برفض دعوى وقف أعمال المنتج محمد السبكى ونشاط شركته وقررت احالة الشق الموضوعى للمفوضين.









لجأ عدد من تجار المواد المخدرة إلى محاولة استغلال الأوضاع فى البلاد ومكافحة فيروس كورونا المنتشر، وقام عدد منهم بزراعة أراضٍ زراعية بالنباتات المخدرة.









في اطار حرص محكمة استئناف القاهرة علي توفير الرعاية الصحية لموظفيها والجهات التابعة لها في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا ( کوفید-۱۹ ) تقرر اتخاذ عدد من الاجراءات منها:



