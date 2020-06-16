الدعوى غير دقيقة.. الإدارى يرفض إيقاف أعمال محمد السبكى السينمائية

قضت محكمة القضاء الإدارى برفض دعوى وقف أعمال المنتج محمد السبكى ونشاط شركته وقررت احالة الشق الموضوعى للمفوضين.





وأكد شعبان سعيد ادفاع السبكى، أن الدعوى غير دقيقة فى المعلومات الواردة بها، لأن معظم الأعمال الواردة بها لم ينتجها السبكى، كان سمير صبرى، المحامى أقام دعوى ضد شركة السبكى للإنتاج الفنى ووزير الإعلام بصفته، بطلب وقف أعمال المنتج محمد السبكى وشركته.

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وقال أنه ظهرت خلال الفترة الأخيرة العديد من الأفلام التى جعلت ظاهرة "البلطجة" بطولة، وأظهرت البلطجى فى دور البطل، وأنتجت السينما العديد من الأفلام التى تجسد دمار الأخلاق والجنس والمخدرات، مثل عبده موتة، وقلب الأسد، والألمانى، وغيرها من الأفلام التى لا تخلو من المشاهد الجنسية مثل "حلاوة روح".