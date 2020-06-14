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حوادث

لانتقاء شرط المصلحة.. القضاء الإداري: عدم قبول دعوى إلغاء امتحانات الثانوية بسبب كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:33 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوي المطالبة بوقف امتحانات الثانوية العامة لانتشار فيروس كورونا المستجد وخطورته علي صحة الطلاب، وذلك لانتقاء شرط المصلحة، واستمرار انعقاد الامتحانات في موعدها.

وأكدت الدعوى المقامة من عصام علي الطباخ المحامى ، أن أمتحان الثانوية العامة المقررة يوم 21 يونيو 2020 ، ويعد هذا التاريخ کارثيا على صحة على الطالب وحياته، نظرا للتصريحات الحكومية اليومية التي تؤكد بأن الوباء القاتل فيروس كورونا في قمة ذروته ، الأمر الذي يشكل ضررا بالغا على حياة الطلاب ، ومن ثم يعد القرار مخالف .

وأضافت الدعوى ، إن القرار مخالفا للدستور بموجب المادة ( 93 ) والتي تقضي بأنه" تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والقونين الدولية"، كما أن بنصوص الأحكام الدستورية رقم 46 ، و 59 ،و 86 ،  وبين أن الحق في الحياه وضماناته الحق في الرعاية الصحية وعدم تعرضها للخطر من أولويات الحقوق لارتباطه الوثيق بحياة الانسان وبممارسته الأنشطة اليومية، فهذا القرار من شأنه أن يعرض الطلبة الذين مازالوا في مرحلة الطفولة للخطر ويهدد صحتهم و حياتهم.

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