أثناء ختانه.. عامل يتهم طبيبا ببتر العضو الذكرى لنجله بمستشفى في طوخ

اتهم عامل طبيب بالتسبب في بتر العضو الذكري لنجله الذى يبلغ من العمر شهرا أثناء عمل به عملية ختان باستخدام الليزر مما تسبب له في نزيف بعيادتة وتم نقله علي إثر ذلك بمستشفي الأطفال التخصصي ببنها تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.









تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بتلقية بلاغا من المدعو س.م.س 62 عامل بإتهام الطبيب " ع.ح" طبيب نساء وتوليد بتسببة في بتر قضيب نجلة أثناء إجراء له عملية ختان باستخدام الليزر.





وكشفت تحريات النقيب محمد سعيد راشد معاون المباحث أن مقدم البلاغ أنجبت زوجته طفلين ولدين منذ شهر تقريبا علي يد الطبيب المشكو فى حقه.





وعقب ذلك حدد له الطيب ميعاد فى عيادته بطوخ لأجراء عملية ختان للطفلين وأجري الطبيب عملية ختان لطفل بطريقة عادية والأخر باستخدام الليزر مما تسبب في بتر كامل للقضيب للطفل ونزيف شديد وتم نقلة لمستشفي الأطفال التخصصي ببنها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وكانت مباحث التموين فى القليوبية قد تمكنت من ضبط مصنع لإنتاج الكمامات والمستلزمات الطبيه في شبرا الخيمة بدون ترخيص ومن خامات مجهولة المصدر وطرحها في الأسواق مستغلا حاجة المواطنين الى استخدام الكمامات.