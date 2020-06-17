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فن

مين بعد الجمال ده هيعلق.. عمرو دياب يتصدر تويتر | شاهد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:44 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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سيد احمد
دشن عدد من رود موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج عمرو دياب وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : 

‏ب ‎#الضحكة دي قلبي متعلق 
دي صورتها في دماغي بتعلق 
لو أقول دي أحلى ما في الدنيا 
مين بعد الجمال ده هيعلق…
‎#عمرو_دياب

‏والنبي يا عم العطار .. عايز تحبيشه زي اللي عملتها لـ ‎#عمرو_دياب عشان أحلي بيها مرار العيشه بالله عليك .. 

‏وبينا معاد لو احنا بعاد..
أكيد راجع ولو بيني وبينو بلاد ..
‎#عمرو_دياب

‏ياما قلنا هنبعد ما بعدناش وتاخدنا الدنيا وما بننساش ‎#عمرو_دياب

‏انتي لسه زي ماانتي قمر في عيني 
‎#عمرو_دياب 

‏كنت اول كل حاجة بتجرى ليا ..
كنت اول روح بتلمس حاجة فيا ..
كنت اول حب يجي ونفسي يفضل ..
كنت اول فرحة بتمناها تكمل #عمرو_دياب



‏لسة هنقول كنا وكنا قال يعني الماضي دا كان جنة 
‎#عمرو_دياب


‏والله حقيقي أي حد مش بيحب عمرو دياب بحسه مش سالك كدا وبكرهو تلقائي يعني
‎#عمرو_دياب


‏والله بحبه و هفضل احبه حبيبي ...



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