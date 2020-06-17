مين بعد الجمال ده هيعلق.. عمرو دياب يتصدر تويتر | شاهد

دشن عدد من رود موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج عمرو دياب وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :
ب #الضحكة دي قلبي متعلق
دي صورتها في دماغي بتعلق
لو أقول دي أحلى ما في الدنيا
مين بعد الجمال ده هيعلق…
#عمرو_دياب
والنبي يا عم العطار .. عايز تحبيشه زي اللي عملتها لـ #عمرو_دياب عشان أحلي بيها مرار العيشه بالله عليك ..
وبينا معاد لو احنا بعاد..
أكيد راجع ولو بيني وبينو بلاد ..
#عمرو_دياب
ياما قلنا هنبعد ما بعدناش وتاخدنا الدنيا وما بننساش #عمرو_دياب
انتي لسه زي ماانتي قمر في عيني
#عمرو_دياب
كنت اول كل حاجة بتجرى ليا ..
كنت اول روح بتلمس حاجة فيا ..
كنت اول حب يجي ونفسي يفضل ..
كنت اول فرحة بتمناها تكمل #عمرو_دياب
لسة هنقول كنا وكنا قال يعني الماضي دا كان جنة
#عمرو_دياب
والله حقيقي أي حد مش بيحب عمرو دياب بحسه مش سالك كدا وبكرهو تلقائي يعني
#عمرو_دياب
والله بحبه و هفضل احبه حبيبي ...