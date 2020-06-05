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فن

بعد شائعة زواج نيللي كريم.. عمرو دياب يتصدر تويتر

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:37 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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آيه عاطف
تصدر النجم عمرو دياب، في الساعات القليلة الماضية تريند "تويتر"، بعد شائعة زواج الفنانة نيللي كريم، من رجل الأعمال عمرو إسلام، وذلك بسبب الصداقة التي تجمعه بـ عمرو دياب.
وما لا يعرفه الكثيرون عن عمرو إسلام أنه رجل أعمال في العقد السادس من عمره، وخريج جامعة الأمريكية من إحدى الدول الأوروبية ويمتلك سلسلة مطاعم وكافيهات وكان متزوج ولديه أبناء" تيا وسامو". 

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بينما نفت الفنانة نيللي كريم، هذه الأخبار في تصريحات صحفية لها، مشيرة إلى أنه لا يوجد شيء يجعلها تتزوج في السر وأن تخفي الأمر عن الجمهور.

وكانت نيللي كريم،قد خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "بـ 100 وش" والذي حقق نجاحا كبيرًا، وشارك في بطولته كل من آسر ياسين، ومصطفى درويش، علا رشدى، شريف الدسوقي، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج كاملة أبو ذكرى.
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