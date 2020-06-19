آمال فريد وحبها للفن.. ناظرة المدرسة خصمت منها درجات بسبب موهبتها

تقدمت آمال فريد برفقة عدد من زميلاتها للاشتراك في فريق التمثيل، وتم اختيارها هي و 9 من زميلاتها ضمن الفيق المكون للتمثيل باعتبارهن الأنسب، وعلى الرغم من أن التمثيل كان بتوجيه من الإدارة التعليمية إلا أن الأمر لم يرق لمديرة المدرسة التي خصمت درجات من الفتيات العشر وقالت: "إن الطالبة التي تفكر في التمثيل لا تستحق درجة واحدة في السلوك الأخلاقي" كما قالت آمال في مقالها القديم.