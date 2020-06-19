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رياضة

التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من مباراة برشلونة و إشبيلية في الدوري الإسباني

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:54 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي إِشبيلية وبرشلونة، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في قمة الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم"لا ليجا".

كان برشلونة هو المستحوذ على مجريات الشوط الأول، لكن دون الذهاب بفرص خطيرة على مرمى فاسيليك حارس إشبيلية.

وفي الدقيقة 12، كان كوندي نجم الشوط الأول بالنسبة لإِشبيلية، قريبًا من تسجيل الهدف الأول في الفريق الأندلسي، عندما وصلت له الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليسددها مباشرة لتجاور مرمى شتيجن حارس البارسا ببضع إنشات فقطن وتخرج خارج الملعب.

كوندي عاد للتألق ولكن تلك المرة دفاعيًا، عندما سنحت لبرشلونة ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء إشبيلية، ليسددها ميسي كالعادة ببراعة، لكن كوندي غادر حائط الصد وعاد ليقف أمام مرمى فريقه، ويقفز مبعدًا تسديدة ميسي برأسه، في أول تهديد حقيقي لبرشلونة على مرمى إشبيلية.

وسنحت بعدها بدقيقتين ركلة حرة أخرى لميسي، لكنه سددها تلك المرة ضعيفة في مرمى فاسيليك حارس إشبيلية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 64 نقطة، بينما يأتي نادي إشبيلية في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.
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