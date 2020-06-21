يحتاج راحة 3 أسابيع.. شقيق حسين الشحات يدعم نجم الأهلي بعد خضوعه لعملية جراحية





ونشر محمد الشحات صورتين له مع شقيقه حسين الشحات بعد خضوعه لعملية الفتق الرياضي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك".





وكتب محمد الشحات:" شفاك الله وعافاك يا أغلي الناس وربنا يطمنا عليك وتقوم بألف سلامه يا حبيبي وترجع تدغدغ وتكسر الدنيا تاني ان شاء الله ".





ومن المقرر أن يخضع حسين الشحات لراحة مطولة خلال الفترة المقبلة تمتد إلى 3 أسابيع قبل عودته مرة أخرى إلى تدريبات الفريق والخضوع لبرنامج تأهيلى قوى للتخلص من آلام العملية الجراحية.

ويعد حسين الشحات واحدا من اللاعبين الأساسيين داخل النادى الأهلى فى ظل اعتماد رينيه فايلر عليه بشكل مستمر فى تشكيل الفريق نتيجة القناعات التامة بقدراته الفنية والبدنية.





وشارك حسين الشحات مع الأهلي في 14 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، سجل خلالهما 5 أهدف وصنع هدفين.

وجه محمد الشحات رسالة دعم لشقيقه حسين الشحات، بعد خضوعه لعملية " الفتق الرياضي، خلال الساعات الماضية بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.