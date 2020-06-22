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حوادث

إحباط 5 محاولات تهريب بضائع عبر منافذ الجمهورية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:02 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. 

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – معدات مستعملة) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من (700 ألف جنيه).


وفى مجال الأمن العام تم ضبط 24 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، محاولة صعود باخرة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى)، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 630 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 115 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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