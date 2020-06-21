ضبط 5 طلاب لتسريبهم الامتحان .. تمركزات أمنية وخدمات ثابتة لتأمين لجان الثانوية العامة .. فيديو

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن انتهاء استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة التي انطلقت اليوم 21 يونيو، باعتماد خطط التأمين التى تشمل الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان.









وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكل صور الخروج على القانون، ومنع أى تجمعات بمحيط اللجان إعمالًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.









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كما تمتد خطة التأمين إلى الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.









من جانبهم قام مديرو الأمن على مستوى الجمهورية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بتفقد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة، والتأكد من جاهزية واستعداد القوات المشاركة فى عملية التأمين.





وشدد مديرو الأمن على التعامل الحاسم مع أى موقف قد يؤثر على سير الامتحانات وتقديم العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.





وفى أول ايام الامتحانات تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 5 طلاب، قاموا بتصوير امتحان اللغة العربية بـ الثانوية العامة أثناء تواجدهم باللجنة عقب بداية لامتحان وتسريبه عبر الإنترنت.







