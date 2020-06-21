AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 5 طلاب لتسريبهم الامتحان .. تمركزات أمنية وخدمات ثابتة لتأمين لجان الثانوية العامة .. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:55 م
تأمين لجان الثانوية
تأمين لجان الثانوية العامة
Advertisements
مصطفى الرماح
أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن انتهاء استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة التي انطلقت اليوم 21 يونيو، باعتماد خطط التأمين التى تشمل الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان.


وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكل صور الخروج على القانون، ومنع أى تجمعات بمحيط اللجان إعمالًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.




كما تمتد خطة التأمين إلى الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.


من جانبهم قام مديرو الأمن على مستوى الجمهورية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بتفقد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة، والتأكد من جاهزية واستعداد القوات المشاركة فى عملية التأمين.


وشدد مديرو الأمن على التعامل الحاسم مع أى موقف قد يؤثر على سير الامتحانات وتقديم العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.


وفى أول ايام الامتحانات تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 5 طلاب، قاموا بتصوير امتحان اللغة العربية بـ الثانوية العامة أثناء تواجدهم باللجنة عقب بداية لامتحان وتسريبه عبر الإنترنت.


كما قامت قوات الشرطة بتفريق تجمعات أهالى طلبة الثانوية العامة من أمام بعض المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقل الأوراق للجان ومنع التجمع أمامها.. الداخلية تنتهى من خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة

19 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية في كفر الشيخ.. بوابات تعقيم وكواشف حرارية لمواجهة كورونا

تمركز 20 سيارة إسعاف.. تأمين امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر

خضعوا للتعقيم وقياس الحرارة.. محافظ ومدير تعليم الشرقية يتفقدان لجان الثانوية العامة.. صور

لمتابعة أعمال التأمين.. مديرو الأمن يتفقدون القوات المتواجدة في محيط لجان الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة.. كردون أمنى فى محيط المدارس لمنع التجمعات

ترشيحاتنا

5 أفراد من أسرة واحدة أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا بالعزل المنزلي

اتحاد الكرة: الدوري راجع راجع ولم يخاطبنا أحد بشأن لاعبيه الأجانب

في أحدث ظهور لها.. رانيا يوسف بإطلالة صيفية مثيرة للجدل

استشارى تغذية: فيروس كورونا لا ينتقل بطريقة مباشرة بواسطة الطعام

انتهاء امتحان عربي الثانوية العامة.. وتسليم الطلاب بوكليت الدين والاقتصاد والإحصاء لحله منزليا

مدافعا عن سارة حجازي.. نجل هشام سليم يعلن تحوله جنسيا وليس تصحيحا جنسيا.. شاهد

AdvertisementS

اللهم اجعل الحزن سهلا.. أول تعليق من ابنة رجاء الجداوي على فقدانها الوعي

بشرى سارة.. زيادة 80% لأصحاب المعاشات على العلاوات الخمس أول يوليو

الصين تنقذ العالم من كورونا.. باحثون يبدأون المرحلة الثانية من التجارب على البشر

سد منيع.. قائد القوات المسلحة الليبية للرئيس السيسي: تحيا مصر

رجاء الجداوي تفقد الوعي بمستشفى أبو خليفة للعزل

اجتماع طارئ لـ آبي أحمد ورئيس أركان الجيش لإعداد إستراتيجية جديدة للدفاع

دعواتكم.. الإعلامي نشأت الديهي يعلن خضوعه للعزل المنزلي الصحي

انتهاء امتحان عربي الثانوية العامة.. وتسليم الطلاب بوكليت الدين والاقتصاد والإحصاء لحله منزليا

رسميا.. أحمد شوبير يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور "تفاصيل"

بسبب الشذوذ الجنسي.. ٣ شباب يقتلون محاسبا في الجيزة ويستولون على ١٩ ألف جنيه

منخفض شرق ليبيا.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة.. فيديو

رحيل المخرجة نجلاء محمود ياسين بعد إصابتها بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للأب 2020.. تعرف على تأثيره الإيجابي في حياة أبنائه

دنجوان السينما المصرية.. تعرف على سعر أول سيارة اقتناها أحمد رمزي

بالأبيض وماتشنج مع أبو هشيمة .. ياسمين صبري تتألق بإطلالة ناعمة