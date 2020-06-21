الشرطة تفرق تجمعات أهالى طلاب الثانوية من أمام اللجان

قامت قوات الشرطة بتفريق تجمعات أهالى طلبة الثانوية العامة من أمام بعض المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة.





ومن جانبهم قام مديرو الأمن على مستوى الجمهورية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بتفقد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة، والتأكد من جاهزية واستعداد القوات المشاركة فى عملية التأمين.





وشدد مديرو الأمن على التعامل الحاسم مع أى موقف قد يؤثر على سير الامتحانات وتقديم العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.





وكانت أجهزة وزارة الداخلية أنهت استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة التي تنطلق اليوم 21 يونيو، باعتماد خطط التأمين التى تشمل الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان.





وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكل صور الخروج على القانون، ومنع أى تجمعات بمحيط اللجان إعمالًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.



