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حوادث

ضبط طالبين روجا لتسريب أجوبة امتحانات الثانوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:56 ص
كلبش
كلبش
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لتسريب إمتحانات الثانوية العامة عبر أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى .

رصدت المتابعة تداول بعض المواقع الإلكترونية، خبر يتضمن إطلاق "هاشتاج" بعنوان (شاومينج بيغشش ثانوية عامة)  عبر أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى، وتوجيه رسائل لطلاب الثانوية العامة تتضمن تسريب الإمتحانات وأجوبتها قبل موعد بدءها بحوالى (5 ساعات). 

تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات من تحديد القائمين على ذلك النشاط وهم (طالبين جامعيين مقيمان بالبحيرة والغربية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.
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