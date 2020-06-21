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تعليم

امتحانات الثانوية الأزهرية.. عزل طالب في غرفة خاصة بعد الاشتباه بأعراض كورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:17 ص
الثانوية الازهرية
الثانوية الازهرية
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محمد شحتة
عزلت لجنة معهد الدكتور طلعت السيد الازهري النموذجي بمدينة نصر، احد الطلاب بعد الاشتباه في وجود اعراض كورونا لديه. 

ووفرت اللجنة، غرفة عزل للطالب لتمكينه من أداء الامتحان، حتى لا يضيع عليه اليوم. 

وقال الطبيب المتواجد في اللجنة انه اكتشف الطالب منذ البداية حيث انه يعاني من حساسية وتم إعطائه باراسيتامول كدواء خافض للحرارة والابلاغ بحالته لوزارة الصحة. 

وبدأت الامتحانات للقسم العلمي، لطلاب الثانوية الأزهرية، في التاسعة من صباح يوم 21 يونيو بمادة الفقه، ثم يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو، بمادة الميكانيكا نظام حديث وقديم. 
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امتحانات الثانوية الأزهرية.. عزل طالب في غرفة خاصة بعد الاشتباه بأعراض كورونا

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