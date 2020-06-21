امتحانات الثانوية الأزهرية.. عزل طالب في غرفة خاصة بعد الاشتباه بأعراض كورونا

عزلت لجنة معهد الدكتور طلعت السيد الازهري النموذجي بمدينة نصر، احد الطلاب بعد الاشتباه في وجود اعراض كورونا لديه.





ووفرت اللجنة، غرفة عزل للطالب لتمكينه من أداء الامتحان، حتى لا يضيع عليه اليوم.





وقال الطبيب المتواجد في اللجنة انه اكتشف الطالب منذ البداية حيث انه يعاني من حساسية وتم إعطائه باراسيتامول كدواء خافض للحرارة والابلاغ بحالته لوزارة الصحة.



