AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عمليات التعليم: جار تتبع الصور المتداولة لامتحان عربي الثانوية العامة لاتخاذ اللازم

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:33 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني يقوم حاليا بتتبع الصور المتداولة لامتحان مادة اللغة العربية على صفحات الغش الإلكتروني.

وقال مصدر مسئول بعمليات التعليم: سيتم مطابقة الصور المتداولة بالامتحان الأصلي الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الآن داخل اللجان، وإذا اتضح مطابقتها سيتم تحدد مكان اللجنة التي تم تصوير الامتحان منها وتحديد الشخص الذي صور الامتحان سواء كان طالبا أو معلما لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، لإحباط محاولات الغش وضبط الغشاشين حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.


وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه سوف سيتولى فريق مكافحة الغش الإلكتروني، تتبع الروابط الإلكترونية لصفحات الغش (مثل صفحات شاومينج وأعوانه) الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يقوم الأفراد القائمون على إدارتها باستغلالها؛ في الإخلال بأعمال الامتحانات وتسهيل عملية الغش الإلكتروني للطلاب بلجان سير الامتحان.


وقال المصدر: "سيتم التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع كلٍ من وزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا مخاطبة النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تتبع الروابط الإلكترونية التي يتم رصدها من خلال فريق مكافحة الغش الإلكتروني لمواقع التواصل الاجتماعي التي تروج للغش ويقوم باستغلالها بعض الأفراد في محاولة الإخلال بنظام الامتحان واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم من منطلق كون امتحان الثانوية العامة أحد جوانب الأمن القومي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل خطة التعليم لـ مكافحة الغش الالكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2020

شاومينج: الغش السنة دي هيبقى للركب.. والتعليم: لدينا خطة محكمة لإحباط محاولات الإخلال بنظام امتحانات الثانوية العامة

قبل أيام من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تمنع تشغيل المراوح أثناء الامتحان منعا لانتشار كورونا.. الانتهاء من فرش اللجان الجمعة وتعقيمها السبت..والوزارة تنفي تلقي أي طلبات تأجيل

التعليم تشكل فريقا لمكافحة الغش الإلكتروني وتتبع صفحات شاومينج وأعوانه

ترشيحاتنا

في عيد ميلاده الـ 78.. فاروق فلوكس يكشف سر تسميته بهذا الاسم

8 عبادات على المسلم أداؤها عند كسوف الشمس وخسوف القمر

ساديو ماني يماطل في تجديد عقده مع ليفربول

تحرمك خيرا كبيرا في الدنيا والآخرة .. علي جمعة: لا تنطق بهذه الكلمة

ديربي الميرسيسايد.. محمد صلاح خارج تشكيل ليفربول المتوقع ضد إيفرتون

في ذكرى وفاة سعاد حسني .. تعرف على سبب عدم إعلان عبد الحليم حافظ زواجه منها

AdvertisementS

عمليات التعليم: جار تتبع الصور المتداولة لامتحان عربي الثانوية العامة لاتخاذ اللازم

امتحانات الثانوية الأزهرية.. عزل طالب في غرفة خاصة بعد الاشتباه بأعراض كورونا

بث مباشر لظاهرة الكسوف الجزئي للشمس.. شاهد

قد ينتهي قبل ظهور العلاج.. بشرى سارة من الأطباء عن كورونا

نقل طالب أزهري أثناء امتحانات الثانوية إلى المستشفى بسبب الاشتباه بإصابة كورونا.. فيديو وصور

العالم يؤيد السيسي.. أمريكا تدعم مصر بشأن ليبيا وتنقلب على تركيا وأردوغان

تداول صور امتحان عربي الثانوية العامة على صفحات الغش بعد توزيعه في اللجان

هو ده اللى عندي.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد.. فيديو

تأجيل عودته للأهلي.. رينيه فايلر يخضع للعزل المنزلي بسبب مخالطته لشخص مصاب بكورونا

في عيد ميلاد نرمين الفقي.. تعرف على عمر الفنانة الحقيقي

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

بالفوتشوب.. ياسمين عبد العزيز تنشر صور زفافها وأحمد العوضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قنبلة موقوتة .. أضرار الوجبات السريعة خلال فترة الامتحانات

أرض العجائب.. جمال الطبيعة يتحدث فى زامبيا.. صور

الملعقة السحرية.. 10 فوائد لتناول العسل على الريق