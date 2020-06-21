عمليات التعليم: جار تتبع الصور المتداولة لامتحان عربي الثانوية العامة لاتخاذ اللازم

وقال مصدر مسئول بعمليات التعليم: سيتم مطابقة الصور المتداولة بالامتحان الأصلي الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الآن داخل اللجان، وإذا اتضح مطابقتها سيتم تحدد مكان اللجنة التي تم تصوير الامتحان منها وتحديد الشخص الذي صور الامتحان سواء كان طالبا أو معلما لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، لإحباط محاولات الغش وضبط الغشاشين حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.





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وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه سوف سيتولى فريق مكافحة الغش الإلكتروني، تتبع الروابط الإلكترونية لصفحات الغش (مثل صفحات شاومينج وأعوانه) الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يقوم الأفراد القائمون على إدارتها باستغلالها؛ في الإخلال بأعمال الامتحانات وتسهيل عملية الغش الإلكتروني للطلاب بلجان سير الامتحان.









وقال المصدر: "سيتم التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع كلٍ من وزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا مخاطبة النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تتبع الروابط الإلكترونية التي يتم رصدها من خلال فريق مكافحة الغش الإلكتروني لمواقع التواصل الاجتماعي التي تروج للغش ويقوم باستغلالها بعض الأفراد في محاولة الإخلال بنظام الامتحان واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم من منطلق كون امتحان الثانوية العامة أحد جوانب الأمن القومي".