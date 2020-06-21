نقل طالب أزهري أثناء امتحانات الثانوية إلى المستشفى بسبب الاشتباه بإصابة كورونا.. فيديو وصور

نقلت سيارة الإسعاف، أحد طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية بلجنة معهد الدكتور طلعت السيد بمدينة نصر، إلي مستشفى جراحات اليوم الواحد بسبب الاشتباه في إصابته بكورونا.





وتمكن الطبيب المتواجد في لجنة معهد الدكتور طلعت السيد الأزهري النموذجي بمدينة نصر، من رصد الاشتباه في إصابة أحد الطلاب بكورونا وتم التواصل مع الإسعاف لنقله.





ووفرت اللجنة غرفة عزل للطالب لتمكينه من أداء الامتحان ولكنه لم يتمكن وتعرض لحالة إغماء.





وقال الطبيب المتواجد في اللجنة إنه اكتشف الطالب منذ البداية حيث إنه يعاني من حساسية وتم إعطاؤه باراسيتامول كدواء خافض للحرارة والإبلاغ بحالته لوزارة الصحة.



