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فن

نشرة السوشيال ميديا : أوس أوس يعلق على وفاة نجله.. أحمد العوضي يتألق في تدريبات مسلسل شديد الخطورة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

نشر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول،  صورة جديدة عبر خاصية "الاستورى" بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام".

شارك الفنان احمد زاهر , جمهوره بصور جديدة من على حمام السباحة , عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " . 

علق الفنان اوس اوس عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" على وفاة نجله.

نشر الفنان محمود حميدة , عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة لة بالزى البدوى ,وظهر بالجلبية والعمة فى وسط الصحراء . 

نشر الفنان احمد العوضى، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، فيديو له من كواليس مسلسل "شديد الخطورة" اثناء تدريبه على الضرب بالسكين. 

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