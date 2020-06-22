نشرة السوشيال ميديا : أوس أوس يعلق على وفاة نجله.. أحمد العوضي يتألق في تدريبات مسلسل شديد الخطورة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:





نشر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، صورة جديدة عبر خاصية "الاستورى" بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام".





شارك الفنان احمد زاهر , جمهوره بصور جديدة من على حمام السباحة , عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " .





علق الفنان اوس اوس عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" على وفاة نجله.





نشر الفنان محمود حميدة , عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة لة بالزى البدوى ,وظهر بالجلبية والعمة فى وسط الصحراء .





نشر الفنان احمد العوضى، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، فيديو له من كواليس مسلسل "شديد الخطورة" اثناء تدريبه على الضرب بالسكين.



