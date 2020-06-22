محمد صلاح يتألق في أحدث ظهور له.. شاهد

في مثل هذا اليوم 22 يونيو من عام 2017، انضم الدولي المصري، محمد صلاح، إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، قادمًا من روما الإيطالي.





وعاد الملك المصري كما تلقبه جماهير ليفربول حاليا، إلى الدوري الإنجليزي بعد أن كان في صفوف تشيلسي جالسا على مقاعد بدلاء مدرب البلوز البرتغالي جوزيه مورينيو، ليكتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الريدز والبريميرليج.







