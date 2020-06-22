محمد صلاح يتألق في أحدث ظهور له.. شاهد

نشر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، صورة جديدة عبر خاصية "الاستورى" بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام".
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في مثل هذا اليوم 22 يونيو من عام 2017، انضم الدولي المصري، محمد صلاح، إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، قادمًا من روما الإيطالي.
وعاد الملك المصري كما تلقبه جماهير ليفربول حاليا، إلى الدوري الإنجليزي بعد أن كان في صفوف تشيلسي جالسا على مقاعد بدلاء مدرب البلوز البرتغالي جوزيه مورينيو، ليكتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الريدز والبريميرليج.
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وخاض محمد صلاح 144 مباراة بقميص ليفربول، في جميع البطولات، وتمكن خلالهم من إحراز 91 هدفًا وصناعة 37 آخرى.