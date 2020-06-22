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فن

وطن البراءات الطفولة.. محمود حميدة بالزي البدوي فى صحراء سيوة.. شاهد

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:13 م
الفنان محمود حميدة
الفنان محمود حميدة
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مريم عزت
نشر الفنان محمود حميدة , عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة لة بالزى البدوى ,وظهر بالجلبية والعمة فى وسط الصحراء . 

وكتب الفنان محمود حميدة " أيوه يا إيوه انا رايح سيوه  وطن البراءات الطفوليه والشقاوات ألفين شمعه بألفين وات " 

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 يذكر أن اخر اعمال محمود حميده فيلم"الغسالة" ، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت " فركش".

"الغسالة" من بطولة  محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.

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