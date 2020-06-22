وطن البراءات الطفولة.. محمود حميدة بالزي البدوي فى صحراء سيوة.. شاهد

وكتب الفنان محمود حميدة " أيوه يا إيوه انا رايح سيوه وطن البراءات الطفوليه والشقاوات ألفين شمعه بألفين وات "

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يذكر أن اخر اعمال محمود حميده فيلم"الغسالة" ، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت " فركش".





"الغسالة" من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.