بروتوكولات كورونا وكمامات التموين.. الحكومة تنفي 13 شائعة خلال أسبوع .. فيديوجراف

أصدر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء فيديوجراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي .





وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 19 حتى 26 يونيو 2020):





ونفي المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداول حول فرض ضريبة جديدة على السلع المباعة إلكترونيًا ضمن تعديلات قانون ضريبة "القيمة المضافة" ، كما نفى المركز ما تردد حول إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة "أزمة كورونا" ، كما نفى ما أثير حول توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه.





وأكد المركز عدم صحة البروتوكولات المتداول لعلاج فيروس كورونا والمنسوبة لوزارة الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي ، ونفي ما تداول حول رفع سعر رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق منظومة بيع القمح النقدي الجديدة بدايةً من يوليو القادم ، كما نفي ما تردد حول تراجع وزارة التعليم العالي عن قرار إتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات للفرق النهائية.





ونفى المركز ما أثير حول عدم تسليم طلاب الثانوية العامة "بوكليت" المواد غير المضافة للمجموع كما نفي ما تداول حول بيع بقالي التموين السلع التموينية بأسعار مخالفة للأسعار المقررة من قبل الوزارة ونفي ايضا ما تردد حول طرح الكمامات القماشية على البطاقات التموينية بسعر 40 جنيهًا بدايةً من يوليو المقبل.



