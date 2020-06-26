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تدهور حالة العمال في قطر يزيد فضائح الدوحة.. فيديوجراف

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:08 م
العمال القطرييون
العمال القطرييون
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نورهان رأفت
عرضت فضائية إكسترا نيوز فيديو جرافا ، على خلفية تدهور حالة العمال في قطر ، وتصريحات العديد من العمال القطريين عن سوء الحالة الإقتصادية القطرية.

كشفت منظمة العفو الدولية ، أن العمال المهاجرين من قطر، والعاملين في إستاد قطري قيد الإنشاء لم يقتضوا رواتبهم منذ شهور.

وفضح تقرير منظمة العفو الدولية قطر التي تدعي حماية العمال، على خلاف الحقائق.

وأوضحت المنظمة بعد تحقيق منها أستمر شهرا، أن هناك نحو 100 عامل، لم يقتضوا حتى الأن رواتبهم المستحقة بالكامل.

وقالت مي رومانوس، باحثة في منظمة العفو الدولية ، إن حال العمال القطريين يختلف تماما على أرض الواقع، فبمجرد رغبة أية عامل منهم رفع قضية حيال الأزمة يجد نفسة في معركة قانونية صعبة، لايمكنه الإستفادة منها.

ولفت الفيديو جراف إلى أن العاملين في شركة قطر للحديد المجلفن "QMC" تم التعاقد معهم من الباطن، وكشفت الوثائق عدم تلقيهم أجورهم لمدة 7 أشهر متواصلة.

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