طلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة يمتحنون الديناميكا غدا.. الامتحان 18 سؤالا والدرجة من 30.. التعليم: 10 أنواع من الآلات الحاسبة مسموح باستخدامها في اللجان.. ومزيل الكتابة ممنوع

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وفي هذا التقرير ينشر موقع "صدى البلد"، معلومات مهمة عن مواصفات كراسة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة.









- يبلغ عدد أسئلة كراسة امتحان مادة الديناميكا 18 سؤالا

- يبلغ عدد صفحات كراسة امتحان مادة الديناميكا 28 صفحة

- زمن الامتحان ساعتان: من 10 صباحا حتى 12 ظهرا

- الدرجة الكلية للامتحان : 30 درجة











وللتعامل بشكل صحيح مع كراسة امتحان الديناميكا للثانوية العامة، لا بد من اتباع النصائح التالية:





- اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا قبل البدء في إجابته

- استخدم القلم الجاف الأزرق في الإجابة، والقلم الرصاص في الرسومات، ولا تستخدم مزيل الكتابة.

- عند الإجابة عن الأسئلة المقالية لا بد من الإجابة في المساحة المخصصة لذلك، وفي حالة الاحتياج لمساحة أخرى يمكن استكمال الإجابة في صفحات المسودة مع الإشارة إليها.

- في حالة كتابة أكثر من إجابة سوف يتم تقدير جميع الإجابات.

- عند إجابتك عن الأسئلة المقالية الاختيارية أجب عن أ أو ب فقط.



- عند إجابتك عن أسئلة الاختيار من متعدد إن وجدت ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة تظليلا كاملا.



- في حالة ما إذا أجابت إجابة خطأ ثم قمت بالشطب وأجابت إجابة صحيحة تحسب الإجابة صحيحة.



- وفي حالة ما إذا أجابت إجابة صحيحة ثم قمت بالشطب وأجابت إجابة خطأ تحسب الإجابة خطأ.

- في حالة الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) إذا تم التظليل على أكثر من رمز أو تم تكرار الإجابة تعتبر الإجابة خطأ.

- يسمح باستخدام الآلة الحاسبة.









و أعلنت وزارة التربية والتعليم أن هناك أنواعا محددة من الآلات الحاسبة هي التي يكون مسموحا لطلاب الثانوية العامة "شعبة علمي رياضة" باستخدامها داخل لجان الامتحانات.









وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن أنواع الآلات المسموح باستخدامها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 تتمثل في:





1. Fx-100ms





2. Fx-95ms





3. Fx-115ms





4. Fx-570ms



