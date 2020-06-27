طلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة يمتحنون الديناميكا غدا.. الامتحان 18 سؤالا والدرجة من 30.. التعليم: 10 أنواع من الآلات الحاسبة مسموح باستخدامها في اللجان.. ومزيل الكتابة ممنوع

- زمن الإجابة عن امتحان الديناميكا ساعتين فقط من 10 صباحا حتى 12 ظهرا
- في حالة الاحتياج لمساحة إضافية للإجابة عن أي سؤال يمكن استكمال الإجابة في صفحات المسودة بكراسة الامتحان مع الإشارة إلى رقم السؤال
يؤدي طلاب الثانوية العامة 2020 غدا، الأحد الموافق 28 يونيو 2020، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وذلك بالنسبة لشعبة علمي رياضة.
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وفي هذا التقرير ينشر موقع "صدى البلد"، معلومات مهمة عن مواصفات كراسة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة.
- يبلغ عدد أسئلة كراسة امتحان مادة الديناميكا 18 سؤالا
- يبلغ عدد صفحات كراسة امتحان مادة الديناميكا 28 صفحة
- زمن الامتحان ساعتان: من 10 صباحا حتى 12 ظهرا
- الدرجة الكلية للامتحان : 30 درجة
وللتعامل بشكل صحيح مع كراسة امتحان الديناميكا للثانوية العامة، لا بد من اتباع النصائح التالية:
- اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا قبل البدء في إجابته
- استخدم القلم الجاف الأزرق في الإجابة، والقلم الرصاص في الرسومات، ولا تستخدم مزيل الكتابة.
- عند الإجابة عن الأسئلة المقالية لا بد من الإجابة في المساحة المخصصة لذلك، وفي حالة الاحتياج لمساحة أخرى يمكن استكمال الإجابة في صفحات المسودة مع الإشارة إليها.
- في حالة كتابة أكثر من إجابة سوف يتم تقدير جميع الإجابات.
- عند إجابتك عن الأسئلة المقالية الاختيارية أجب عن أ أو ب فقط.
- عند إجابتك عن أسئلة الاختيار من متعدد إن وجدت ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة تظليلا كاملا.
- في حالة ما إذا أجابت إجابة خطأ ثم قمت بالشطب وأجابت إجابة صحيحة تحسب الإجابة صحيحة.
- وفي حالة ما إذا أجابت إجابة صحيحة ثم قمت بالشطب وأجابت إجابة خطأ تحسب الإجابة خطأ.
- في حالة الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) إذا تم التظليل على أكثر من رمز أو تم تكرار الإجابة تعتبر الإجابة خطأ.
- يسمح باستخدام الآلة الحاسبة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن هناك أنواعا محددة من الآلات الحاسبة هي التي يكون مسموحا لطلاب الثانوية العامة "شعبة علمي رياضة" باستخدامها داخل لجان الامتحانات.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن أنواع الآلات المسموح باستخدامها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 تتمثل في:
1. Fx-100ms
2. Fx-95ms
3. Fx-115ms
4. Fx-570ms
5. Fx-991ms
6. FX-95 ES
7. FX- 100 ES
8. FX- 115 ES
9. FX-570 ES
10. FX-991 ES
كان الأسبوع الماضي شهد انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث بدأت الامتحانات رسميا يوم الأحد الماضي الموافق 21 يونيو 2020 امتحان مادة اللغة العربية، ثم أدى الطلاب يوم الخميس 25 يونيو 2020 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
حالات غش بالموبايل:
شهد أول امتحانين في جدول امتحانات الثانوية العامة، ضبط 24 حالة غش بالموبايل في محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية.
ففي امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("بني سويف"، و"كرداسة" و"الهرم" بمحافظة الجيزة، و"العجمي" بمحافظة الإسكندرية، و"الشهداء" بمحافظة المنوفية، و"الساحل" بمحافظة القاهرة)، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.
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وفي امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (16) حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات "العبور" و"بنها" و"الخانكة" بمحافظة القليوبية، و"باب الشعرية" بمحافظة القاهرة، و"شرق المنصورة" بمحافظة الدقهلية، و"الدلنجات" بمحافظة البحيرة، و"بني سويف" و"إهناسيا" بمحافظة بني سويف، و"فاقوس" بمحافظة الشرقية، و"العمرانية" بمحافظة الجيزة، و"أسوان" بمحافظة أسوان، و"غرب الإسكندرية" و"العامرية" بمحافظة الإسكندرية، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.
الحالات المرضية المرصودة في اللجان حتى الآن:
خلال الأسبوع الأول من امتحانات الثانوية العامة، ظهرت حالات مرضية بين صفوف الطلاب وصلت إلى 26 طالبا.
ففي امتحان اللغة العربية، تم قبول 11 اعتذارا لطلاب لم تسمح ظروفهم بأداء أو استكمال الامتحان، وذلك وفقا لتقرير من المسئول الصحي على أن يتم دخول الدور الثاني بالامتحانات بنفس الدرجة الفعلية، وذلك حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على الصحة العامة.
وفي امتحان اللغة الأجنبية الأولى، رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لـ 14 طالبا، وتم نقلهم إلى المستشفى، وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.
وتم الإبلاغ عن حالة ولادة لطالبة منازل بلجنة مدرسة زياد بكير التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى ولها الحق في دخول امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية.
أما على مستوى المعلمين، فقد ظهرت حالات مرضية وصلت إلى 11 حالة من المراقبين في مختلف المحافظات.
وففي امتحان اللغة العربية، تم قبول 7 اعتذارات للمعلمين الذين تقدموا بما يثبت أن حالتهم الصحية لا تسمح بالقيام بأعمال المراقبة على الامتحانات، كما تبين اصابة المعلمة "أ. م" بفيروس كورونا، وكانت مكلفة بأعمال الامتحانات بمدرسة المنيرة التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية واضطرت إلى الذهاب للجنتها يوم امتحان اللغة العربية للاعتذار عن العمل خوفا من توقيع أي جزاءات عليها من رئيس اللجنة، وقد ترتب على ذلك أنه تم استبدال رئيس لجنة مدرسة المنيرة التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية بعد التحقق من عدم قدرتها على تقدير الحالة المرضية للمعلمة "أ. م" في أول أيام امتحانات الثانوية العامة.
وفي امتحان اللغة الأجنبية الأولى، أصيب 3 مراقبين بمحافظات "الأقصر، جنوب سيناء، الجيزة، الاسكندرية، المنيا، دمياط، قنا، البحيرة، الغربية، مطروح"، بحالات إعياء أدت إلى نقلهم إلى المستشفى، وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.
استبدال واستبعاد 7 من مسئولي لجان امتحانات الثانوية العامة 2020
في امتحان اللغة العربية، تم استبدال رئيس لجنة بالوادي الجديد "ك. ع"، بمدرسة الثانوية بنات بإدارة الخارجة التعليمية، بسبب عدم التزامه بالضوابط التي أعلنت عنها الوزارة.
كما تم استبدال رئيس مركز توزيع أسئلة بمحافظة مطروح لشعوره بالتعب ونقله إلى المستشفى.
وبسبب رصد تجاوزات في اللجان، تم استبعاد كل من "م. ش"، رئيس لجنة المحمدية الإعدادية بنين بإدارة وسط التعليمية ، و"أ. أ"، رئيس لجنة كفر الشيخ التجارية بنات، و"ع. ح"، المراقب الأول بلجنة كفر الشيخ التجارية بنات.
وفيات امتحانات الثانوية العامة
أعلنت وزارة التربية والتعليم السبت الماضي ، عن وفاة "أ. ع"، أحد المعلمين المشاركين في أعمال المراقبة على امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 إثر انقلاب ميكروباص بالكيلو 30 طريق "الشلاتين - حلايب" جنوب محافظة البحر الأحمر.
كما تلقت غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المعلمين بلاغا يفيد بوقوع حادث سير على طريق الداخلة - الخارجة، بالوادى الجديد، أثناء عودتهم من مراقبة امتحانات الثانوية العامة اليوم بعد انتهاء امتحان اللغة الإنجليزية، توفى على أثره ٣ معلمين وأصيب آخر، والمتوفون هم حسن دسوقى، وأنور محمد حسين، ووائل فتحي مهني، وإصابة أسعد سيد محمدين، وجميعهم مقيمون بمركز الخارجة ويعملون مراقبين على امتحانات الثانوية العامة بإحدى لجان مدينة موط بالداخلة.
في امتحان اللغة الأجنبية الأولى، تم استبعاد "ف. ع"، رئيس لجنة مدرسة عبد السلام عارف بإدارة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية، وذلك لعدم التزامه بدخول الطلاب في الساعة الثامنة صباحًا، كما تم استبعاد رئيس لجنة جرجا الثانوية بنين بمحافظة سوهاج، بسبب حدوث بعض التجاوزات في اللجنة.