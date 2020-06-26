حصاد أول أسبوع في امتحانات الثانوية العامة 2020: ضبط 24 حالة غش بالمحمول .. ظهور 37 حالة مرضية بين صفوف الطلاب والمعلمين .. ووفاة 4 مراقبين بسبب حوادث

شهد الأسبوع الماضي انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 ، حيث بدأت الامتحانات رسميا يوم الأحد الماضي الموافق 21 يونيو 2020 امتحان مادة اللغة العربية ، ثم أدى الطلاب يوم الخميس 25 يونيو 2020 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.





وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد أبرز ما تم رصده من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، من حالات غش و حالات مرضية و حالات استبعاد لمسئولين في لجان امتحانات الثانوية العامة ، خلال اول امتحانين في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020.





حالات غش بالموبايل :





شهد أول امتحانين في جدول امتحانات الثانوية العامة ، ضبط 24 حالة غش بالموبايل في محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية .





ففي امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة ، تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("بني سويف"، و"كرداسة" و"الهرم" بمحافظة الجيزة، و"العجمي" بمحافظة الإسكندرية، و"الشهداء" بمحافظة المنوفية، و"الساحل" بمحافظة القاهرة) ، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.





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وفي امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة ، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (16) حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ( "العبور" و"بنها" و"الخانكة" بمحافظة القليوبية، و"باب الشعرية" بمحافظة القاهرة، و"شرق المنصورة" بمحافظة الدقهلية، و"الدلنجات" بمحافظة البحيرة، و"بني سويف" و"إهناسيا" بمحافظة بني سويف، و"فاقوس" بمحافظة الشرقية، و"العمرانية" بمحافظة الجيزة، و"أسوان" بمحافظة أسوان، و"غرب الإسكندرية" و"العامرية" بمحافظة الإسكندرية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.









الحالات المرضية المرصودة في اللجان حتى الان :





خلال الأسبوع الأول من امتحانات الثانوية العامة ، ظهرت حالات مرضية بين صفوف الطلاب وصلت إلى 26 طالبا .





ففي امتحان اللغة العربية ، تم قبول 11 اعتذار لطلاب لم تسمح ظروفهم بأداء أو استكمال الامتحان وذلك وفقا لتقرير من المسئول الصحي على أن يتم دخول الدور الثاني بالامتحانات بنفس الدرجة الفعلية، وذلك حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على الصحة العامة.





وفي امتحان اللغة الأجنبية الأولى .. رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 14 طالب ، وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.

وتم الإبلاغ عن حالة ولادة لطالبة منازل بلجنة مدرسة زياد بكير التابعة لإدارة العجوزة التعليمية وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلي المستشفى ولها الحق في دخول امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية.





أما على مستوى المعلمين ، فقد ظهرت حالات مرضية وصلت وصلت إلى 11 حالة من المراقبين في مختلف المحافظات.

ففي امتحان اللغة العربية ، تم قبول 7 اعتذارات للمعلمين الذين تقدموا بما يثبت أن حالتهم الصحية لا تسمح بالقيام بأعمال المراقبة على الامتحانات ، كما تبين اصابة المعلمة (أ.م) بفيروس كورونا وكانت مكلفة بأعمال الامتحانات بمدرسة المنيرة التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية واضطرت إلى الذهاب للجنتها يوم امتحان اللغة العربية للاعتذار عن العمل خوفا من توقيع اي جزاءات عليها من رئيس اللجنة ، وقد ترتب على ذلك أنه تم استبدال رئيس لجنة مدرسة المنيرة التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية بعد التحقق من عدم قدرتها على تقدير الحالة المرضية للمعلمة (أ.م) في أول أيام امتحانات الثانوية العامة.





وفي امتحان اللغة الأجنبية الأولى ، أصيب 3 مراقبين بمحافظات (الأقصر، جنوب سيناء، الجيزة، الاسكندرية، المنيا، دمياط، قنا، البحيرة، الغربية، مطروح) ، بحالات اعياء أدت إلى نقلهم إلى المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.









استبدال و استبعاد 7 من مسئولي لجان امتحانات الثانوية العامة 2020





في امتحان اللغة العربية ، تم استبدال رئيس لجنة بالوادي الجديد (ك.ع.أ) بمدرسة الثانوية بنات بإدارة الخارجة التعليمية، بسبب عدم التزامه بالضوابط التي أعلنت عنها الوزارة

كما تم استبدال رئيس مركز توزيع أسئلة بمحافظة مطروح لشعوره بالتعب ونقله إلى المستشفى.

وبسبب رصد تجاوزات في اللجان.. تم استبعاد كلًا من (م. ش. س. م) رئيس لجنة المحمدية الإعدادية بنين بإدارة وسط التعليمية ، و(أ. أ.ع.أ) رئيس لجنة كفر الشيخ التجارية بنات ، و(ع.ح.ح.ع) المراقب الأول بلجنة كفر الشيخ التجارية بنات.

وفيات امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم السبت الماضي ، عن وفاة (أ.ع.أ) أحد المعلمين المشاركين في أعمال المراقبة على امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 إثر انقلاب ميكروباص بالكيلو 30 طريق "الشلاتين - حلايب" جنوب محافظة البحر الأحمر.

كما تلقت غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المعلمين، امس الخميس بلاغا يفيد بوقوع حادث سير على طريق الداخلة - الخارجة، بالوادى الجديد ، أثناء عودتهم من مراقبة امتحانات الثانوية العامة اليوم بعد إنتهاء امتحان اللغة الإنجليزية ، توفى على أثره ٣ معلمين وإصابة أخر ، والمتوفين هم حسن دسوقى ، و أنور محمد حسين، وائل فتحي مهني ، وإصابة أسعد سيد محمدين ، وجميعهم مقيمين بمركز الخارجة ويعملون مراقبين على امتحانات الثانوية العامة بإحدى لجان مدينة موط بالداخلة .



في امتحان اللغة الاجنبية الاولى .. تم استبعاد (ف.ع.م) رئيس لجنة مدرسة عبد السلام عارف بإدارة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية وذلك لعدم التزامه بدخول الطلاب في الساعة الثامنة صباحًا، كما تم استبعاد رئيس لجنة جرجا الثانوية بنين بمحافظة سوهاج، بسبب حدوث بعض التجاوزات في اللجنة.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (مكفوفين) امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى)، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) و مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.





ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة: 667 ألف و315 طالب/طالبة ، وتبلغ عدد لجان السير 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية ، ويبلغ عدد اللجان الفرعية: 56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية ،ويبلغ أعداد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية: 152 ألف و167 ، ويبلغ عدد الكنترولات 49 كنترول





وقد وفرت وزارة التربية والتعليم في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 ، كافة مستلزمات التعقيم من ميزانيتها الخاصة ، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في لجان الامتحانات .





ومن أبرز مستلزمات التعقيم التي وفرتها وزارة التربية والتعليم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 :





أجهزة قياس الحرارة: 17 ألف جهاز

الكمامات: 33 مليون كمامة

الجوانتي: 7 ملايين جوانتي

6 آلاف مجموعة تشمل كحول ومطهرات تكفي جميع اللجان



