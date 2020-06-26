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تعليم

طلاب الثانوية العامة يستأنفون امتحاناتهم.. الأحد

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:01 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
يؤدي يوم الأحد القادم الموافق 28 يونيو 2020 ، طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لشعبة الرياضيات.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (مكفوفين) امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى) ، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) و مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم ، الشكر للسادة المحافظين ومديري المديريات والجهات الأمنية علي تعاونهم، والالتزام بالتنظيم أمام اللجان وتوزيع أدوات التعقيم علي الطلاب وكذلك التزام السادة الملاحظين بإرتداء الكمامات وواقي الوجه، كما خصت الوزارة السادة المعلمين بالشكر على المجهود الذي يقومون به في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا وأن هذا ما عهدناه عليهم.

وقالت وزارة التربية والتعليم : أنه لتقديم أي شكوى متعلقة بامتحانات الثانوية العامة ، يمكن الدخول على منصة شكاوى الثانوية العامة: 

وشددت وزارة التربية والتعليم ، أنه يمكن أيضا التواصل على "الواتس آب" من خلال هذا الرقم :  01148970610

وحذرت وزارة التربية والتعليم من أنه لن تستجيب الوزارة إلى الشكاوى المرسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التليفونات الشخصية.
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