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أخبار العالم

مندوب روسيا بمجلس الأمن: يجب التوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق الدول الثلاثة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:54 م
مجلس الامن الدولي
مجلس الامن الدولي
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قسم الخارجي
أعلن مندوب روسيا في مجلس الأمن، أن بلاده ترى ضرورة الوصول لاتفاق يحافظ على حقوق الدول الثلاث.

ودعا المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، إلى التدخل لحل نقاط الخلاف بين الدول الثلاثة في أزمة سد النهضة.

وأعربت الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، بشأن سد النهضة، عن أملها في التوصل لاتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن السد.

وقالت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن الدولي، إن بلادها ساعدت في تحقيق اتفاق بشأن سد النهضة.

وقالت إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث عن فرصة لاتفاق بشأن سد النهضة.

وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، إن الحل الوحيد لأزمة سد النهضة هو التزام الدول الثلاثة بالعودة للمفاوضات.

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