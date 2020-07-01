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اقتصاد

خدمات جديدة.. بدء العمل بموقع دعم مصر بعد التحديث اعتبارًا من اليوم ٢٠٢٠/٧/١

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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محمد صبيح


 قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في مركز نظم المعلومات بالعمل على تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع في ميكنتها، يأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة التموين بالتوسع في ميكنة منظومة التموين للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة،

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة قامت بتنفيذ استراتيجية كبيرة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقه الدعم، وذلك في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة.
 

وأشار المصيلحي الي تطوير الخدمات المقدمة على موقع دعم مصر بإضافة خدمات جديدة عليه لم تكن متاحه قبل ذلك كالنقل من محافظه لأخرى والفصل الاجتماعي وإعادة إرسال الرقم السري بالإضافة إلى الخدمات التي كانت تتواجد على الموقع مسبقًا في استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات أنه تم زيادة الأمان بالنسبة للمواطن على موقع دعم مصر بتخصيص (رقم سري) لمرة واحدة لكل طلب لضمان أن المواطن صاحب البطاقة هو من يقوم بطلب خدماته.

وطالب مدكور المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بضرورة إدخال رقم الهاتف الخاص بهم لتسهيل التعامل ووصول الرسائل على هاتفه الخاص مشيرا الي إدخال ١٠ ملايين مواطن من أصحاب البطاقات التموينية لهواتفهم.

ومن ناحية أخري في إطار تنفيذ خطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة مطورة ومميكنة، أشار المصيلحي إلي انه قد الإنتهاء من افتتاح ٢٠٠ مركز خدمة مطوره لتقديم الخدمات التموينية، كما أنه يوجد ٥٠ مركز خدمة مطور جاري افتتاحها وتشغليها، وكذا ٥٠ مركز جاري تطويرها فضلًا عن معاينة واعداد تصميمات هندسية لعدد ٨٠ مكتب جديد لتحويلها الي مراكز خدمة مطورة ايضًا.

ويمكن الدخول على الموقع من الرابط الآتي: 
http://www.tamwin.com

كما أنه يوجد مجموعة من الإرشادات العامة على موقع إدارة دعم مصر لتوضيح كيفية الإستخدام.

كما تناشد وزارة التموين والتجارة الداخلية السادة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية استكمال تسجيل رقم التليفون الخاص بهم على الموقع وذلك لإمكانية الاستفادة من كافة الخدمات التموينية المتاحة حفاظًا على حقوقهم التموينية.


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