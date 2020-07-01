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أخبار البلد

عودة الحياة إلى شارع 306 بعد توقف 3 أشهر بسبب كورونا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:22 م
صدى البلد
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محمد هاني - عدسة ابانوب نبيل
قررت إدارة شارع 306 عودة الحياة إلى الشارع مرة أخرى، بعد توقف وإغلاق دام أكثر من 100 يوم بسبب فيروس كورونا، ولكن بالضوابط والقوانين الجديدة التي حددتها الدولة.


وطمأن المسئولون والمشرفون على شارع 306، الأهالي والشباب بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار أو انتقال المرض من الأساس، حيث يتم المرور على جهاز تعقيم وبعد ذالك قياس درجة الحرارة ثم إعطاء الكحول للزائرين.


وقال أحد العاملين بالمطاعم في الشارع، إنه يتم تنفيذ الإجراءات الوقائية بشكل كامل من جانب جميع العمال، كتخفيض عدد العمالة والتعقيم الدوري كل 20 دقيقة، بالإضافة إلى استخدام جميع الأغراض ذات الاستخدام الواحد للزوار.


بينما أكد آخر أنه لا مجال للقلق تماما، حيث إن الزبائن والعاملين يتم قياس درجة حرارتهم وتعقيمهم، بالإضافة إلى الكمامة الإجبارية ومسافة كبيرة بين كل فرد وآخر تصل إلى 1.5 متر.


جدير بالذكر أن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن عن إعادة فتح المقاهي والمطاعم والنوادي بطاقة 25% اعتبارا من السبت الجاري، وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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