برفقة ماما نجوى| محمد منير يطرح كليب الناس في بلادي.. فيديو





تقول كلمات الأغنية :" في جنوبك شمس وخضرة .. في شمالك بحر ومطرة .. وفـ غربك شرقك صحرة رملة الماس وياقوط .. فيكي الجغرافيا تعلم .. وتاريخ فاضل يتكلم".





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وعلمك على قلبي معلم .. وبانيت فـ العشق بيوت .. كام شمس تفوت ورا قمرا .. عمال بتشق الصحرا انا لجل حبيبتي السمرا .. اتعب وأكدح واموت".





"الناس في بلادي" كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، ألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.