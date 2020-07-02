" الناس في بلادي" ليست الأولى.. أبرز أغاني محمد منير الوطنية

طرح الفنان محمد منير ، أغنية وطنية جديدة بعنوان "الناس في بلادي"، وهذه ليست الأغنية الوطنية الأولى في مسيرته الفنية، بل قدم العديد من الأغاني في حب مصر والوطن، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:





قلب الوطن مجروح





تقول كلمات الأغنية :"قلب الوطن مجروح لا يحتمـل أكثـر .. نهـرب وفين حنروح لما الهموم تكثـر .. قلب الوطن مجروح لا يحتمـل أكثـر .. نهـرب وفين حنروح لما الهموم تكثـر .. نحمي غصون الورد من دمع سال ع الخــد".

آه يا حبيبة الروح قلب الوطن مجروح .. لو حتى قلبي تاه بين الشجن والآه .. يا اللي لقاك حياة أنا حبى ليك صـلاة .. يا مطيرة العصافير رجع الهوى بالخيـر .. لو قلبي عاد ضميه إديه حنان وداديه".





اتكلمي – من ألبوم اتكلمي

تقول كلمات الأغنية :" ليه تسكتي زمن؟ إتكلمي .. ليه تدفعي وحدك الثمن؟ إتكلمي .. وتنامي ليه تحت الليالي؟ إتكلمي .. المشربيات عيونك بتحكي ع اللي خانوكي".

واللي سنين هملوكي.. جوة البيبان سلسلوكي .. و ليه تسكتي زمن؟ إتكلمي .. ليه تدفعي وحدك الثمن؟ إتكلمي .. المشربيات عيونك بتحكي على خلق ولت".

طفي النور يا بهية – ألبوم الملك





تقول كلمات الأغنية :"طفي النور ...طفي النور يا بهية .. طفي النور ...دولا عساكر دورية .. جوزك راجع من سوقه ركبه الهم و بيسوقه .. نطوا العسكر من طوقه دورية وراء دورية".

جوزك سارح ع غيطه .. بيلضم همه في خيطه .. ازاحوه العسكر علي حيطه .. يلعبوه عسكر حرامية .. طفي النور ...طفي النور يا بهية طفي النور ...دولا عساكر دورية".





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ساح يا بداح – من ألبوم افتح قلبك





تقول كلمات الاغنية :" ساح يا بداح .. ساح يا بداح يا سؤال جراح .. ما الذي كان وما عدش وراح .. ساح يا بداح يا سؤال جراح .. ما الذي كان وما عدش وراح .. قمر إنطفى وإنكفى وإختفى .. نهر ما بلش حتى الريق".









يامة مويل الهوا – ألبوم الملك





تقول كامات الأغنية :"يامّه مويل الهوى .. يامّه مويلي .. ضرب الخناجر ولا .. حكم النذل فيّ .. ويامّه مويل الهوى .. يامّه مويلي ضرب الخناجر ولا .. حكم النذل فيّ".

ومشيت تحت الشتا .. والشتا رواني .. والصيف لما أتى .. شعلل من نيراني .. بيظل عمر الفتى .. رهن للحرية .. يامّه مويل الهوى".









ع المدينة – ألبوم شبابيك





تقول كلمات الأغنية :" لفوا بينا قالوا لينا قالوا بينا ع المدينة .. لما جينا ألتقينا كل شئ فيها ناسينا .. القلق جوة العيون وشها له ألف لون .. حزنها غير حزننا منها وإحنا وحدنا".





فى المدينة هنا لفوا بينا لفوا بينا .. وجينا هنا لفوا بينا وتهنا هنا .. يا مدينة فيكى ماشى قلبى قمـرايا بشـواشى .. مهما تعصرى فى قلبنا مش هايكدب صدقنا".





حدوتة مصرية





تقول كلمات الأغنية :" ما نرضاش يخاصم القمر السما .. ما نرضاش تدوس البشر بعضها .. ما نرضاش يموت جوه قلبي نداء .. ما نرضاش تهاجر الجذور أرضها".

ما نرضاش قلبي جوا يغني وأجراس تدق لصرخة ميلاد .. تموت حته مني الأجراس بتعلن نهاية بشر من العباد .. دي الحكمة قتلتني و حيتني وخلتني أغوص في قلب السر .. قلب الكون قبل الطوفان ما ييجي خلتني أخاف عليك يا مصر".





إزاي



