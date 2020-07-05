مقترح بإقامة مزرعة سمكية تعمل بالطاقة الشمسية بقرية الروضة

تدرس محافظة شمال سيناء، مقترح إقامة محطة لتحلية المياه يقوم عليها مزرعة سمكية تعمل بالطاقة الشمسية، حيث التقى المحافظ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، بالمهندس سعيد إبراهيم بده رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء والعضو المنتدب.
وشدد المحافظ، على سرعة الانتهاء من المشروعات التي يجرى تنفيذها في قطاع المياه والصرف الصحي على مستوى قرى ومدن المحافظة، مطالبًا بتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية في المحافظة لصالح المواطنين.
بدوره أكد اللواء سعيد إبراهيم بده رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه يجرى تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة، لتحقيق التنمية المستدامة لخدمات المياه والصرف الصحي لأهالي محافظة شمال سيناء خاصة محطات التحلية.
أضاف بده، أنه تم عرض مقترح إقامة مشروع محطة تحلية متكاملة تحتوي على مزرعة سمكية مقامة بأحدث النظم التكنولوجيا ("الطاقة الجديدة والمتجددة "الطاقة الشمسية") لخدمة أهالي قرية الروضة بمدينة بئر العبد.
حضر اللقاء كل المهندس رجب عرفة خليل رئيس قطاع المشروعات بالشركة والمهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع شمال سيناء والمهندس سعيد فوزي مدير عام مياه الشرب والصرف الصحي بوسط سيناء والمهندسين محمد على صبري وطارق حسن الباز ممثلا المكتب الاستشاري.
اقرأ أيضا:
مايكروسوفت تيمز.. إنشاء منصات تعليمية لمعهد الدراسات البيئية في العريش
وشدد المحافظ، على سرعة الانتهاء من المشروعات التي يجرى تنفيذها في قطاع المياه والصرف الصحي على مستوى قرى ومدن المحافظة، مطالبًا بتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية في المحافظة لصالح المواطنين.
بدوره أكد اللواء سعيد إبراهيم بده رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه يجرى تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة، لتحقيق التنمية المستدامة لخدمات المياه والصرف الصحي لأهالي محافظة شمال سيناء خاصة محطات التحلية.
أضاف بده، أنه تم عرض مقترح إقامة مشروع محطة تحلية متكاملة تحتوي على مزرعة سمكية مقامة بأحدث النظم التكنولوجيا ("الطاقة الجديدة والمتجددة "الطاقة الشمسية") لخدمة أهالي قرية الروضة بمدينة بئر العبد.
حضر اللقاء كل المهندس رجب عرفة خليل رئيس قطاع المشروعات بالشركة والمهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع شمال سيناء والمهندس سعيد فوزي مدير عام مياه الشرب والصرف الصحي بوسط سيناء والمهندسين محمد على صبري وطارق حسن الباز ممثلا المكتب الاستشاري.
اقرأ أيضا:
مايكروسوفت تيمز.. إنشاء منصات تعليمية لمعهد الدراسات البيئية في العريش