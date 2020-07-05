مقترح بإقامة مزرعة سمكية تعمل بالطاقة الشمسية بقرية الروضة



بدوره أكد اللواء سعيد إبراهيم بده رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه يجرى تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة، لتحقيق التنمية المستدامة لخدمات المياه والصرف الصحي لأهالي محافظة شمال سيناء خاصة بدوره أكد اللواء سعيد إبراهيم بده رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه يجرى تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة، لتحقيق التنمية المستدامة لخدمات المياه والصرف الصحي لأهالي محافظة شمال سيناء خاصة محطات التحلية



أضاف بده، أنه تم عرض مقترح إقامة مشروع محطة تحلية متكاملة تحتوي على مزرعة سمكية مقامة بأحدث النظم التكنولوجيا ("الطاقة الجديدة والمتجددة "الطاقة الشمسية") لخدمة أهالي قرية الروضة بمدينة بئر العبد.



حضر اللقاء كل المهندس رجب عرفة خليل رئيس قطاع المشروعات بالشركة والمهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع شمال سيناء والمهندس سعيد فوزي مدير عام مياه الشرب والصرف الصحي بوسط سيناء والمهندسين محمد على صبري وطارق حسن الباز ممثلا المكتب الاستشاري.



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حضر اللقاء كل المهندس رجب عرفة خليل رئيس قطاع المشروعات بالشركة والمهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع شمال سيناء والمهندس سعيد فوزي مدير عام مياه الشرب والصرف الصحي بوسط سيناء والمهندسين محمد على صبري وطارق حسن الباز ممثلا المكتب الاستشاري.اقرأ أيضا: