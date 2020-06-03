AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مايكروسوفت تيمز.. إنشاء منصات تعليمية لمعهد الدراسات البيئية في العريش

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:03 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
Advertisements
احمد صالح
نظم معهد الدراسات البيئية بجامعة العريش بمحافظة شمال سيناء اجتماعا مع العاملين برئاسة الدكتور عزت مرزوق، عميد المعهد، اليوم الأربعاء، لتفعيل البنية التحتية الرقمية للمعهد.


وبحسب بيان، تقرر الإسراع في إنشاء المنصات التعليمية على "مايكروسوفت تيمز"، والانتهاء كذلك من طباعة شهادات الدفعة الأولى من طلاب الدبلومة التخصصية لطلاب المعهد، حيث تم إنجاز برنامج لإدارة الدراسات العليا بالمعهد يمكن الطالب من التسجيل ومتابعة سجله الدراسي ونتائجه من خلال شبكة الإنترنت.


وجرى التنبيه على العمل بالقرار الوزارى لتخرج أول دفعة من دارسي دبلومة الدراسات العليا التخصصية بنسبة نجاح وصلت إلى 82%، والذي اعتمده الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش.


كما تمت مناقشة الإجراءات الاحترازية وخطة العمل خلال المرحلة الاستثنائية القادمة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية، بما يضمن أمن وسلامة العاملين وأعضاء هيئة التدريس.


وقدم محمد حسانين، رئيس قسم شئون البيئة وخدمة المجتمع، خطة تفعيل المشروعات الإنتاجية بالمعهد بما يحقق الدور الاجتماعي لخدمة البرية المحيطة في المكان.


حضر الاجتماع الدكتور أحمد الشطورى، وكيل المعهد، ومحمد سالم، أمين المعهد، وأعضاء قسم الدراسات العليا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب الأزهر للوجه البحري يتابع شرح المقررات عبر الفيديو كونفرانس

على خطى طه حسين.. مرشح من ذوي الاحتياجات الخاصة لرئاسة جامعة العريش.. يمتلك رؤية للنهوض بالتعليم

آليات لرفع الأبحاث بتربية وآداب العريش

اعتماد تخرج أول دفعة من دبلومات الدراسات العليا بجامعة العريش

ترشيحاتنا

علاج منزلي لالتهاب الحلق واللوز .. بـ 12 وصفة فعالة

فريق عمل مجدي يعقوب يحقق أمنية الطبيب المصاب بفقدان الرؤية.. فيديو

ما حكم وضع المصحف في السيارة بقصد الحفظ من المكروه.. دار الإفتاء تجيب

المالية تتيح 121 مليار جنيه لتمويل المعاشات خلال 9 أشهر

ادعوا لها بالشفاء.. ابنة رجاء الجداوي تنفي فقدان والدتها الوعي بسبب كورونا.. شاهد

بسبب القهوة.. أعراض تنذرك بزيادة نسبة الكافيين في جسمك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتسيب أثر.. 5 علاجات منزلية لإزالة علامات الحروق من الجسم

مهندسة تتخلى عن وظيفتها لإنتاج كمامات مناسبة للصم وضعاف السمع.. وهذه قصتها

القردة أو زوبة.. تعرف على أول سيارة صنعت فى مصر