مايكروسوفت تيمز.. إنشاء منصات تعليمية لمعهد الدراسات البيئية في العريش



نظم معهد الدراسات البيئية بجامعة العريش بمحافظة شمال سيناء اجتماعا مع العاملين برئاسة الدكتور عزت مرزوق، عميد المعهد، اليوم الأربعاء، لتفعيل البنية التحتية الرقمية للمعهد.





وبحسب بيان، تقرر الإسراع في إنشاء المنصات التعليمية على "مايكروسوفت تيمز"، والانتهاء كذلك من طباعة شهادات الدفعة الأولى من طلاب الدبلومة التخصصية لطلاب المعهد، حيث تم إنجاز برنامج لإدارة الدراسات العليا بالمعهد يمكن الطالب من التسجيل ومتابعة سجله الدراسي ونتائجه من خلال شبكة الإنترنت.









وجرى التنبيه على العمل بالقرار الوزارى لتخرج أول دفعة من دارسي دبلومة الدراسات العليا التخصصية بنسبة نجاح وصلت إلى 82%، والذي اعتمده الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش





كما تمت مناقشة الإجراءات الاحترازية وخطة العمل خلال المرحلة الاستثنائية القادمة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية، بما يضمن أمن وسلامة العاملين وأعضاء هيئة التدريس.







وقدم محمد حسانين، رئيس قسم شئون البيئة وخدمة المجتمع، خطة تفعيل المشروعات الإنتاجية بالمعهد بما يحقق الدور الاجتماعي لخدمة البرية المحيطة في المكان.





حضر الاجتماع الدكتور أحمد الشطورى، وكيل المعهد، ومحمد سالم، أمين المعهد، وأعضاء قسم الدراسات العليا.







