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ثقافة

أمر الخديوي عباس حلمي الثاني بتجديده عام ١٨٨١.. العباسي أقدم مساجد مدينة العريش

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:05 ص
صدى البلد
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احمد صالح
العباسي أقدم مساجد مدينة العريش
تم تجديده بأمر من الخديوي عباس حلمي الثاني عام ١٨٨١

مسجد الشيخ محمد الدماطي يقع بحوار قلعة العريش التاريخية ، وسوق الخميس الأسبوعي، " السوق الفوقاني"وكان يوجد أكبر بئر ماء في مدينة العريش ، و قد حفرته القوات التركية و إسمه بئر عطوان ...

و كانت معظم مباني و بيوت البلدة القديمة "العريش" وقتها تتواجد بجوار المسجد ، و كلها كانت مبنية بالطوب اللبن ، المصنوع من الطينة.

ويقول شعبان قنديل مؤرخ ، بان هذا المسجد كان قبل تجديده عبارة عن جامع صغير يضم قبر الشيخ محمد الدمياطي ، و قد تم تجديد الجامع بأمر  الخديو عباس حلمي الثاني خديوي مصر.

وقد بدأت عملية ترميم المسجد في عام 1881 م و تم إستخدام بعض حجارة القلعة الرومانية علي جبل لحفن.
ونقش علي عتبة بابه بأحرف ثابتة"أنشئ هذا المسجد المبارك في عصر خديوي مصر عباس حلمي الثاني أدام الله أيامه سنه 1317ه-1899م .

و تم تسميته "المسجد العباسي"علي اسم الخديوي عباس و آخر مرة تم تجديده للمرة الثانية في يوليو عام2009 الموافق رجب 1430ه.


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