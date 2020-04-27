أمر الخديوي عباس حلمي الثاني بتجديده عام ١٨٨١.. العباسي أقدم مساجد مدينة العريش

يقع بحوار قلعة العريش التاريخية ، وسوق الخميس الأسبوعي، " السوق الفوقاني"وكان يوجد أكبر بئر ماء في مدينة العريش ، و قد حفرته القوات التركية و إسمه بئر عطوان ...

و كانت معظم مباني و بيوت البلدة القديمة "العريش" وقتها تتواجد بجوار المسجد ، و كلها كانت مبنية بالطوب اللبن ، المصنوع من الطينة.ويقول شعبان قنديل مؤرخ ، بان هذا المسجد كان قبل تجديده عبارة عن جامع صغير يضم قبر الشيخ محمد الدمياطي ، و قد تم تجديد الجامع بأمر الخديو عباس حلمي الثاني خديوي مصر.وقد بدأت عملية ترميم المسجد في عام 1881 م و تم إستخدام بعض حجارة القلعة الرومانية علي جبل لحفن.ونقش علي عتبة بابه بأحرف ثابتة"أنشئ هذا المسجد المبارك في عصر خديوي مصر عباس حلمي الثاني أدام الله أيامه سنه 1317ه-1899م .و تم تسميته "المسجد العباسي"علي اسم الخديوي عباس و آخر مرة تم تجديده للمرة الثانية في يوليو عام2009 الموافق رجب 1430ه.اقراء ايضا..