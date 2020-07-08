أمثل طريقة لحفظ القرآن الكريم.. الإفتاء توضح

سؤال أجاب عنه الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع « يوتيوب».

واجاب عبدالسميع، قائلًا: عليكِ أن تحفظي كثيرًا بمعنى لو حفظتِ 10 آيات فداومي على مراجعتهم كل يوم وتسمعي قبل الحفظ وبعد الحفظ والنظر فى المصحف ثم المداومة ثم عدم الملل، والأهم من كل هذا ليس كثرة المحفوظ ولكن الأهم جودة المحفوظ.

رمضان عبد المعز: من حفظ القرآن قويت حجته





أكد الشيخ رمضان عبدالمعز ، الداعية الإسلامي، أن هناك أمورًا إذا تعلمها المرء فاز بأمور كثيرة، لافتًا إلى أن أولها من حفظ القرآن الكريم قويت حجته.





وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "أهل الحديث هم أصحاب النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن تعلم اللغة العربية فقد رق طبعه، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا".









هل يجب حفظ القرآن بالتجويد؟





نبه الدكتور على فخر ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، مشيرًا إلى أن هناك فرق بين تجويد القرآن الكريم وترتيله.





وتابع « فخر» في إجابته عن سؤال: « هل يجب حفظ القرآن بالتجويد خاصة للأطفال؟» أنه لا يجب حفظ القرآن الكريم بالتجويد وإن كان يفضل ذلك.





وواصل أمين الفتوى أنه يشترط لحفظ القرآن قرائته بشكل منضبط صحيح، ولا يلزم عندئذ الإلتزام والتعمق في أحكام التجويد، مشيرًا إلى أنه لم تكن الأم تجيد قراءة القرآن بشكل صحيح ترك الأمر لمحفظ عند الاستطاعة على ذلك.









حكم حفظ القرآن دون فهم معانيه:





ورد سؤال الى الشيخ عبد الحميد الاطرش ، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا يقول السائل: "هل من يحفظ القرآن ولايفهم معانيه فهو مثل الحمار يحمل اسفارا ! ، هل هذا صحيح، وهل بالفعل حرام وجزاكم الله خيرا؟".







