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أخبار البلد

القوى العاملة: مصري يحصل على 84 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:05 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف مستحقات المواطن المصري "مصطفي.ط.أ" التي بلغت إجماليها 19 ألفًا و666 ريالا سعوديا، أى ما يوازى  84 ألفًا و563 جنيها مصريا .

ولفت المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، إلى أن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة  المواطن المذكور من العاملين بإحدى شركات المقاولات لتضرره من عدم صرف مستحقاته ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.


وقال : إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة،  أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى الشركة ونجح في التسوية الودية، وذلك بحضور المواطن ومدير الشركة لمقر مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية ، وتم تسليمه شيك مسحوب على بنك سامبا السعودي  بمستحقاته كاملة ، فضلا عن  خطاب من الشركة بعدم الممانعة من نقل كفالة الشاكى موثق من الغرفة التجارية.

 وقدم  المواطن المصري الشكر لوزارة القوي العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي ، علي الجهد الذي بذل في سبيل حصوله علي مستحقاته بالطرق الودية .



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